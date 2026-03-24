Vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng

(Baohatinh.vn) - Sở hữu làn nước trong xanh và không gian yên bình, biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đang có nhiều dư địa để “đánh thức” tiềm năng du lịch ven biển.
Điểm nhấn nổi bật của vùng biển này chính là những ghềnh đá nhấp nhô, uốn lượn theo triền sóng, vẫn vẹn nguyên nét hoang sơ tự nhiên. Làn nước trong vắt, xanh biếc càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, tạo nên sức hút riêng cho biển Hải Đăng.
Vẻ đẹp hoang sơ đúng nghĩa chính là yếu tố "níu chân" du khách trên hành trình khám phá các vùng biển Hà Tĩnh.
Cảnh vật ven bờ đều giữ được nét hoang sơ tự nhiên...
