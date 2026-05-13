Phát hiện 2 voi châu Á trưởng thành tại khu vực hồ Ngàn Trươi

Chiều 12/5, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Cơ sở 3), thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phát hiện 2 cá thể voi châu Á trưởng thành xuất hiện tại khu vực giáp ranh giữa rừng do đơn vị quản lý và lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Theo ghi nhận, 2 cá thể voi đang di chuyển ở khu vực ven hồ, tiếp giáp rừng thường xanh thuộc lâm phần vườn quốc gia. Khi phát hiện có người tiếp cận, 2 cá thể voi di chuyển vào rừng, không có biểu hiện kích động.

Qua quan sát ban đầu, đây được xác định là voi châu Á (Elephas maximus), đều là cá thể trưởng thành; trong đó, có 1 cá thể được xác định là voi cái.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang, việc ghi nhận hình ảnh voi thông qua hệ thống bẫy ảnh tại các tiểu khu trong vùng lõi diễn ra tương đối thường xuyên. Tuy nhiên, đây là một trong số rất ít lần lực lượng bảo vệ rừng trực tiếp bắt gặp voi rừng ngoài thực địa.

Theo các kết quả điều tra, giám sát giai đoạn 2016 - 2025, khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang ghi nhận khoảng 5 - 7 cá thể voi; khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê có 2 - 3 cá thể; vùng giáp ranh thuộc các xã Sơn Hồng, Sơn Kim 1 cũng ghi nhận sự xuất hiện của voi hoang dã. Ước tính sơ bộ, tổng đàn voi hoang dã tại Hà Tĩnh hiện còn khoảng 6 - 10 cá thể.

Hà Tĩnh hiện là một trong số ít địa phương trên cả nước còn ghi nhận quần thể voi châu Á phân bố tự nhiên, tập trung chủ yếu tại khu vực rừng núi phía tây, đặc biệt là vùng Vườn Quốc gia Vũ Quang và các khu vực giáp ranh.

Voi châu Á (Elephas maximus) là loài thú quý hiếm có giá trị bảo tồn cao, được Sách đỏ IUCN 2025 xếp ở mức Nguy cấp (EN), Sách đỏ Việt Nam 2024 xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR); đồng thời thuộc nhóm IB - danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật.