Tiếp tục khẳng định tầm vóc và giá trị di sản danh nhân Nguyễn Công Trứ

(Baohatinh.vn) - Hội thảo khoa học về Nguyễn Công Trứ tiếp tục khẳng định tầm vóc, giá trị di sản và sức ảnh hưởng của danh nhân trong lịch sử văn hóa dân tộc; đồng thời giúp Hà Tĩnh bổ sung cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh.

Chủ trì hội thảo.

Sáng 28/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Danh nhân Nguyễn Công Trứ - Giá trị di sản và tầm ảnh hưởng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, GS.TS Trần Nho Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS Phạm Lan Oanh (Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), PGS.TS Biện Minh Điền (Đại học Vinh) và Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nguyễn Viết Trường chủ trì hội thảo.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong cả nước.

Đây là hoạt động quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông vào năm 2028.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Nguyễn Công Trứ không chỉ là danh thần, nhà thơ lớn mà còn là hiện tượng văn hóa đa diện hiếm có của lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX. Di sản tư tưởng, nhân cách và những đóng góp của ông trên nhiều lĩnh vực vẫn mang giá trị sâu sắc trong đời sống hôm nay. Hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Công Trứ vào năm 2028, Hà Tĩnh đang xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh danh nhân. Vì vậy, các tham luận, nghiên cứu tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để hoàn thiện hồ sơ theo đúng lộ trình đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khai mạc hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh, hơn hai thế kỷ đã trôi qua nhưng di sản của Nguyễn Công Trứ vẫn không ngừng gợi mở những đối thoại học thuật mới. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, việc nghiên cứu, nhận diện và phát huy giá trị di sản của ông không chỉ là nhu cầu khoa học mà còn là yêu cầu từ chiến lược phát triển văn hóa quốc gia.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường phát biểu đề dẫn hội thảo.

Hội thảo hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: công bố những nghiên cứu, phát hiện mới về Nguyễn Công Trứ theo hướng tiếp cận danh nhân văn hóa của UNESCO; làm rõ giá trị, tầm ảnh hưởng của tư tưởng, nhân cách và di sản Nguyễn Công Trứ trong đời sống văn hóa dân tộc cũng như quốc tế; tạo diễn đàn học thuật để các nhà nghiên cứu trao đổi về định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung phân tích thân thế, sự nghiệp và tầm vóc danh nhân Nguyễn Công Trứ từ những hướng tiếp cận mới. Các nhà nghiên cứu khẳng định ông không chỉ là nhà thơ lớn mà còn là nhà chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa có nhiều đóng góp nổi bật cho đất nước.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu danh nhân trình bày tham luận: "Tư tưởng chính trị của Nguyễn Công Trứ từ lý thuyết Nho giáo đến thực tiễn quản trị quốc gia và an dân thế kỷ XIX".

Ở lĩnh vực văn học - nghệ thuật, các tham luận tiếp tục làm rõ đóng góp của Nguyễn Công Trứ đối với hát nói, ca trù và sự khẳng định cái tôi cá nhân trong văn học trung đại Việt Nam. Trong lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế, nhiều ý kiến nhấn mạnh giá trị thời sự trong tư tưởng quản trị quốc gia, chăm lo dân sinh, kết hợp kinh tế với quốc phòng của ông. Một số tham luận cũng đặt Nguyễn Công Trứ trong tương quan với các danh nhân lớn của khu vực và thế giới để chỉ ra những giá trị phổ quát và tầm ảnh hưởng vượt không gian quốc gia của di sản Nguyễn Công Trứ.

GS.TS Trần Nho Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày tham luận: "Nguyễn Công Trứ từ góc nhìn so sánh với danh nhân quốc tế".

Đáng chú ý, nhiều tham luận đã tập trung phân tích cơ sở khoa học cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ, khẳng định ông hội tụ nhiều tiêu chí của một danh nhân văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tổng kết hội thảo, PGS.TS Biện Minh Điền cho biết, sau gần hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 50 tham luận từ các nhà khoa học trong và ngoài nước; trong đó có 33 tham luận được tuyển chọn in tư liệu hội thảo. Các tham luận đã tiếp cận khá toàn diện về tầm vóc danh nhân, giá trị di sản và sức ảnh hưởng của Nguyễn Công Trứ trên nhiều phương diện.

PGS.TS Biện Minh Điền tổng kết hội thảo.

Theo PGS.TS Biện Minh Điền, điểm nổi bật của hội thảo lần này là nhiều nghiên cứu đã đi sâu xác định ý nghĩa hiện đại và giá trị phổ quát trong tư tưởng, nhân cách và di sản Nguyễn Công Trứ; đồng thời bước đầu mở rộng cách nhìn về ông trong tương quan với các danh nhân khu vực và quốc tế.

Hội thảo được đánh giá đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc của Nguyễn Công Trứ trong lịch sử văn hóa dân tộc; đồng thời bổ sung thêm những cơ sở khoa học quan trọng phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO trong thời gian tới.

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số "địa chỉ đỏ" giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với "Hoan châu đệ nhất danh lam".
Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
