Chiêm ngưỡng cây hoa gạo cổ thụ bung nở bên dòng Ngàn Phố

(Baohatinh.vn) - Tháng ba, khi thời tiết chuyển mình cũng là lúc những bông hoa gạo bung nở. Tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), cây hoa gạo cổ thụ bên bờ sông Ngàn Phố cũng đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

bqbht_br_a26.jpg
Bên dòng sông Ngàn Phố hiền hòa, cây hoa gạo cổ thụ ở xã Hương Sơn sừng sững như một chứng nhân của thời gian. Hơn nửa tháng nay, cây hoa gạo đã bung nở, tạo nên khung cảnh thơ mộng, trữ tình.
bqbht_br_a23.jpg
bqbht_br_a24.jpg
Theo lời kể của người dân sống quanh khu vực xã Hương Sơn, cây gạo cổ thụ này đã có từ những năm đầu thế kỷ XIX. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, cây vẫn bền bỉ tồn tại, lặng lẽ chứng kiến những đổi thay của vùng đất. Giờ đây, cây gạo đã gắn bó và trở thành biểu tượng quen thuộc của người dân nơi đây.
bqbht_br_a16.jpg
Ông Trần Xuân Quý - Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Hương Sơn cho biết: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy cây hoa gạo hiện diện ở đây. Theo lời kể của các bậc cao niên, cây đã tồn tại hàng trăm năm. Cứ vào tháng 3 hằng năm, hoa gạo lại bung nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh nổi bật. Riêng năm nay, hoa nở sớm hơn thường lệ nhưng thời điểm này vẫn đang khoe sắc, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh".
bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a12.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Thân cây hoa gạo to lớn, nhiều người ôm không xuể. Lớp vỏ xù xì, phủ kín rêu phong như ghi dấu vết của thời gian. Tán cây vươn rộng, tỏa bóng mát xuống khoảng đất ven sông.
bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Giữa những cành cây phủ kín rêu phong những bông hoa gạo bung nở đỏ rực, tô điểm giữa nền trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, yên bình. Vào thời điểm này, hoa đã vơi dần nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng.
bqbht_br_a1.jpg
Người dân qua đây đều thích thú tận hưởng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa đặc trưng của tháng Ba.
bqbht_br_a24.jpg
Giữa nhịp sống đổi thay, cây gạo cổ thụ vẫn đứng đó, sừng sững, trầm mặc và bền bỉ. Hình ảnh ấy trở thành dấu ấn khó phai trong lòng những ai từng ghé qua vùng đất Hương Sơn. Người dân địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở nhau cùng bảo vệ, gìn giữ để cây hoa gạo quý hiếm luôn xanh tốt và trường tồn với thời gian.

