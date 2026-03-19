Chiêm ngưỡng cây hoa gạo cổ thụ bung nở bên dòng Ngàn Phố

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân 28/02/2026 13:39 Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...

Thành kính Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ 28/02/2026 13:00 Lễ báo ân là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai liệt hai chân 26/02/2026 14:24 Từ biến cố gặp tai nạn, bị liệt hai chân đến thành công trong nhiều lĩnh vực, Đoàn Ngọc Chiến (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tích cực.

Lễ khai hạ đền Nen, mong mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an 23/02/2026 10:20 Lễ khai hạ tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương tưởng nhớ công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.

Đặc sắc những lễ hội gắn với danh nhân ở Hà Tĩnh 23/02/2026 05:15 Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, lễ hội truyền thống gắn với các danh nhân kiệt xuất là một phần của vẻ đẹp văn hóa Hà Tĩnh. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bản sắc đất và người Hồng Lam.

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả 22/02/2026 13:27 Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.

Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo - “sứ giả” văn hóa quê hương 21/02/2026 15:30 Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo quê Hà Tĩnh, từng công tác tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp), được Chính phủ nước Pháp trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến 21/02/2026 05:25 Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh 20/02/2026 14:07 Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.

Nơi nơi mừng vui "kính lão đắc thọ” 20/02/2026 13:12 Không khí hội trường các nhà văn hóa rộn ràng lời ca và những lời chúc nồng ấm làm cho lễ mừng thọ đầu xuân tại Hà Tĩnh càng thêm ý nghĩa.

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại 20/02/2026 05:27 Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.

Chuyện về những nghệ nhân làm tỏa sáng di sản văn hóa cha ông 19/02/2026 13:37 Những nghệ nhân của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Tĩnh đang giữ nhịp cho nghệ thuật truyền thống tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Người nước ngoài háo hức đón Tết tại Hà Tĩnh 19/02/2026 05:29 Đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, Tết là trải nghiệm đặc biệt, nơi họ trực tiếp cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và bản sắc văn hóa Việt Nam.

20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chờ đón du khách dịp đầu xuân ở Hà Tĩnh 19/02/2026 05:17 Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam 17/02/2026 14:01 Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm 17/02/2026 10:00 Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.

Định vị du lịch Hà Tĩnh 17/02/2026 09:00 Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới? 17/02/2026 05:30 Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.

Để Giao thừa trọn niềm vui 16/02/2026 14:49 Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh 15/02/2026 13:30 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh 10/02/2026 15:30 Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.

Nét quê trong những phiên chợ phố 07/02/2026 14:32 Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng 07/02/2026 08:11 Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân 04/02/2026 09:10 Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.

Nguyễn Huy Lung - khí phách người cộng sản kiên trung trong buổi đầu thành lập Đảng 03/02/2026 09:38 Hơn 9 thập kỷ kể từ khi Đảng ta ra đời nhưng tên tuổi, khí phách anh dũng của người chiến sỹ Xô viết kiên trung Nguyễn Huy Lung (1908-1931) vẫn sáng ngời trên mảnh đất Hà Tĩnh.

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2026 05:15 Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những khối trầm “độc bản” giá hàng trăm triệu đồng ở Hà Tĩnh 26/01/2026 15:00 Như nghệ sĩ điêu khắc trên từng mạch dầu, thợ xoi trầm Phúc Trạch (Hà Tĩnh) kiên nhẫn gọt giũa lớp vỏ sần sùi, tỉ mẩn “giải phóng” từng khối trầm đang bị "giam cầm" trong lòng gỗ.

Lan ghép trên lũa gỗ ở Hà Tĩnh: Giá chục triệu vẫn “cháy hàng” 22/01/2026 13:36 Vườn lan của Công ty TNHH Trí Đức ở xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đang "khuấy đảo" thị trường hoa Tết bởi những tác phẩm lan ghép trên lũa gỗ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Chuyện những người mưu sinh nơi không gian di sản 20/01/2026 14:47 Chỉ một quán hàng nhỏ hay những chuyến đò chở khách nhưng bằng tâm huyết, nhiều người Hà Tĩnh đã đưa công việc mưu sinh thành "sứ giả" lan tỏa di sản văn hóa quê hương.