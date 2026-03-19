Chiêm ngưỡng cây hoa gạo cổ thụ bung nở bên dòng Ngàn Phố

(Baohatinh.vn) - Tháng ba, khi thời tiết chuyển mình cũng là lúc những bông hoa gạo bung nở. Tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), cây hoa gạo cổ thụ bên bờ sông Ngàn Phố cũng đang vào mùa đẹp nhất trong năm.
Theo lời kể của người dân sống quanh khu vực xã Hương Sơn, cây gạo cổ thụ này đã có từ những năm đầu thế kỷ XIX. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, cây vẫn bền bỉ tồn tại, lặng lẽ chứng kiến những đổi thay của vùng đất. Giờ đây, cây gạo đã gắn bó và trở thành biểu tượng quen thuộc của người dân nơi đây.
Thân cây hoa gạo to lớn, nhiều người ôm không xuể. Lớp vỏ xù xì, phủ kín rêu phong như ghi dấu vết của thời gian. Tán cây vươn rộng, tỏa bóng mát xuống khoảng đất ven sông.
Giữa những cành cây phủ kín rêu phong những bông hoa gạo bung nở đỏ rực, tô điểm giữa nền trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, yên bình. Vào thời điểm này, hoa đã vơi dần nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng.
