Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Trong cái nắng gắt của tuần đầu tháng 4, bức tranh làng quê thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang vẫn hiện lên tươi mát với hàng rào xanh mướt, những khu vườn mẫu đầy sức sống... Trên những con đường bê tông phẳng phiu nối dài qua từng lối ngõ, những chiếc cổng trồng bằng cây duối được người dân dày công cắt tỉa, đều tăm tắp như những bức tường xanh. Sắc xanh ấy không chỉ làm đẹp cho từng nếp nhà mà còn tạo nên dấu ấn riêng – một Vĩnh Đại gọn gàng và đầy sức sống.

Hàng rào duối cổ thụ được người dân chăm chút từng ngày.

Ven đường làng, những khóm hoa hồng, hoa cúc bung nở rực rỡ, làm sáng bừng cả không gian làng quê bình dị mà khang trang. Sáng sớm hay chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, cả con đường như khoác lên mình chiếc áo mới – dịu dàng, tươi tắn và đầy sức sống.

Vĩnh Đại xanh đẹp chính bởi ý thức giữ gìn môi trường của người dân. Trước mỗi cổng nhà đều sạch sẽ, không rác thải; những khu vườn được quy hoạch gọn gàng với luống rau thẳng hàng, giàn mướp, giàn bầu sai quả. Từng mái nhà, từng khoảng sân đều toát lên sự ấm áp, gần gũi với thiên nhiên.

Vĩnh Đại không có những công trình đồ sộ hay ánh đèn rực rỡ, nhưng lại có điều quý giá hơn – đó là sự yên bình, là tình làng nghĩa xóm gắn bó và ý thức cộng đồng bền chặt.

Là một trong những thôn nằm ở vùng rốn lũ của xã Đức Quang, trải qua bao mùa bão lũ, màu xanh lại sớm được hồi sinh nhờ bởi bàn tay cần mẫn của người dân. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Vĩnh Đại) chia sẻ: “Từ khi thôn vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhà nào cũng tự giác chỉnh trang vườn tược, cắt tỉa hàng rào. Chúng tôi hiểu rằng, làm đẹp cho nhà mình cũng là góp phần làm đẹp cho thôn xóm”.

Một góc trong khu vườn mẫu của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Vĩnh Đại).

Là đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, việc giữ gìn cảnh quan đã trở thành một thói quen tự nhiên trong đời sống hằng ngày của chị em phụ nữ thôn Vĩnh Đại. Chị Đặng Thị Bích Liên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Đại cho hay: “Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng NTM, trong đó, phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp đã thực sự đi vào nếp nghĩ, cách làm của người dân nói chung, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chúng tôi coi việc giữ gìn vệ sinh môi trường như việc cơm nước hằng ngày. Mỗi người góp một chút công sức, thôn xóm sẽ ngày càng khang trang hơn. Sáng ra quét sân, chiều tưới cây, chăm chút hàng rào, nhìn thôn xóm xanh – sạch – đẹp, ai cũng thấy vui trong lòng”.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thôn Vĩnh Đại vẫn lặng lẽ giữ cho mình nhịp điệu riêng – chậm rãi, hiền hòa và đầy chất thơ. Một miền quê mà ai từng ghé qua cũng muốn một lần trở lại, để được thả bước dưới hàng rào duối xanh, nghe lòng mình dịu lại giữa khoảng trời thanh bình.

Bà Cao Thị Châu – Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Đại cho biết: “Năm 2022, thôn Vĩnh Đại được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ đó đến nay, chúng tôi không ngừng củng cố, nâng cao các tiêu chí. Để có diện mạo như hôm nay là nhờ sự đồng lòng của bà con. Chi bộ xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, nêu gương đảng viên đi trước. Khi người dân hiểu rằng xây dựng cảnh quan không chỉ là phong trào mà là nâng cao chất lượng sống thì mọi việc đều thuận lợi. Thời gian tới, thôn tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Hàng rào xanh phủ khắp các tuyến đường chính của thôn.

Thôn Vĩnh Đại hiện có 176 hộ. Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, Ban Công tác mặt trận thôn Vĩnh Đại đã phát huy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Mọi chủ trương đều được đưa ra họp dân công khai, lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai nên tạo được sự đồng thuận cao. Ban Cán sự thôn và các đoàn thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động, phân công phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện từng hộ gia đình.

Từ cách làm bài bản đó, nhiều kết quả cụ thể đã được ghi nhận: 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa sạch đẹp, tổng chiều dài gần 6km; hai bên đường được phủ bóng cây xanh, bờ rào xanh, vườn hộ được chỉnh trang gọn gàng. Toàn thôn hiện có 16 vườn mẫu, 30 hộ được gắn biển nhà sạch, vườn đẹp. Đến thời điểm này, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo.

Thôn Vĩnh Đại vẫn giữ cho mình nhịp điệu riêng – chậm rãi, đầy chất thơ.

Trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, mương thoát nước trong khu dân cư. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến đường. Đặc biệt, từ khi phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM đến nay, người dân thôn Vĩnh Đại đã đóng góp hơn 5 tỷ đồng và hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Chính sự chung sức, đồng lòng ấy đã giúp diện mạo Vĩnh Đại ngày càng khang trang, văn minh, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng khu dân cư mẫu của địa phương.