Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Núi Hồng - Sông La

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Đức Thiện
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.

Khi ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, cả con đường như khoác lên mình chiếc áo mới.

Trong cái nắng gắt của tuần đầu tháng 4, bức tranh làng quê thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang vẫn hiện lên tươi mát với hàng rào xanh mướt, những khu vườn mẫu đầy sức sống... Trên những con đường bê tông phẳng phiu nối dài qua từng lối ngõ, những chiếc cổng trồng bằng cây duối được người dân dày công cắt tỉa, đều tăm tắp như những bức tường xanh. Sắc xanh ấy không chỉ làm đẹp cho từng nếp nhà mà còn tạo nên dấu ấn riêng – một Vĩnh Đại gọn gàng và đầy sức sống.

Hàng rào duối cổ thụ được người dân chăm chút từng ngày.

Ven đường làng, những khóm hoa hồng, hoa cúc bung nở rực rỡ, làm sáng bừng cả không gian làng quê bình dị mà khang trang. Sáng sớm hay chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, cả con đường như khoác lên mình chiếc áo mới – dịu dàng, tươi tắn và đầy sức sống.

Vĩnh Đại xanh đẹp chính bởi ý thức giữ gìn môi trường của người dân. Trước mỗi cổng nhà đều sạch sẽ, không rác thải; những khu vườn được quy hoạch gọn gàng với luống rau thẳng hàng, giàn mướp, giàn bầu sai quả. Từng mái nhà, từng khoảng sân đều toát lên sự ấm áp, gần gũi với thiên nhiên.

Vĩnh Đại không có những công trình đồ sộ hay ánh đèn rực rỡ, nhưng lại có điều quý giá hơn – đó là sự yên bình, là tình làng nghĩa xóm gắn bó và ý thức cộng đồng bền chặt.

Là một trong những thôn nằm ở vùng rốn lũ của xã Đức Quang, trải qua bao mùa bão lũ, màu xanh lại sớm được hồi sinh nhờ bởi bàn tay cần mẫn của người dân. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Vĩnh Đại) chia sẻ: “Từ khi thôn vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhà nào cũng tự giác chỉnh trang vườn tược, cắt tỉa hàng rào. Chúng tôi hiểu rằng, làm đẹp cho nhà mình cũng là góp phần làm đẹp cho thôn xóm”.

Một góc trong khu vườn mẫu của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Vĩnh Đại).

Là đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, việc giữ gìn cảnh quan đã trở thành một thói quen tự nhiên trong đời sống hằng ngày của chị em phụ nữ thôn Vĩnh Đại. Chị Đặng Thị Bích Liên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Đại cho hay: “Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng NTM, trong đó, phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp đã thực sự đi vào nếp nghĩ, cách làm của người dân nói chung, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chúng tôi coi việc giữ gìn vệ sinh môi trường như việc cơm nước hằng ngày. Mỗi người góp một chút công sức, thôn xóm sẽ ngày càng khang trang hơn. Sáng ra quét sân, chiều tưới cây, chăm chút hàng rào, nhìn thôn xóm xanh – sạch – đẹp, ai cũng thấy vui trong lòng”.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thôn Vĩnh Đại vẫn lặng lẽ giữ cho mình nhịp điệu riêng – chậm rãi, hiền hòa và đầy chất thơ. Một miền quê mà ai từng ghé qua cũng muốn một lần trở lại, để được thả bước dưới hàng rào duối xanh, nghe lòng mình dịu lại giữa khoảng trời thanh bình.

Bà Cao Thị Châu – Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Đại cho biết: “Năm 2022, thôn Vĩnh Đại được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ đó đến nay, chúng tôi không ngừng củng cố, nâng cao các tiêu chí. Để có diện mạo như hôm nay là nhờ sự đồng lòng của bà con. Chi bộ xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, nêu gương đảng viên đi trước. Khi người dân hiểu rằng xây dựng cảnh quan không chỉ là phong trào mà là nâng cao chất lượng sống thì mọi việc đều thuận lợi. Thời gian tới, thôn tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Hàng rào xanh phủ khắp các tuyến đường chính của thôn.

Thôn Vĩnh Đại hiện có 176 hộ. Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, Ban Công tác mặt trận thôn Vĩnh Đại đã phát huy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Mọi chủ trương đều được đưa ra họp dân công khai, lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai nên tạo được sự đồng thuận cao. Ban Cán sự thôn và các đoàn thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động, phân công phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện từng hộ gia đình.

Từ cách làm bài bản đó, nhiều kết quả cụ thể đã được ghi nhận: 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa sạch đẹp, tổng chiều dài gần 6km; hai bên đường được phủ bóng cây xanh, bờ rào xanh, vườn hộ được chỉnh trang gọn gàng. Toàn thôn hiện có 16 vườn mẫu, 30 hộ được gắn biển nhà sạch, vườn đẹp. Đến thời điểm này, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo.

Thôn Vĩnh Đại vẫn giữ cho mình nhịp điệu riêng – chậm rãi, đầy chất thơ.

Trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, mương thoát nước trong khu dân cư. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến đường. Đặc biệt, từ khi phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM đến nay, người dân thôn Vĩnh Đại đã đóng góp hơn 5 tỷ đồng và hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Chính sự chung sức, đồng lòng ấy đã giúp diện mạo Vĩnh Đại ngày càng khang trang, văn minh, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng khu dân cư mẫu của địa phương.

Thôn Vĩnh Đại là một trong những điểm sáng trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của địa phương. Đội ngũ cán bộ thôn năng động, nhiệt tình, đoàn kết; Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, người dân đã tích cực đồng hành cùng cán bộ, đảng viên xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; nhiều tuyến đường trở thành tuyến mẫu của xã.

Ông Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang

Tin liên quan

Tags:

#Xây dựng NTM #Khu dân cư NTM kiểu mẫu #Sắc xanh nơi miền quê Vĩnh Đại #Thôn Vĩnh Đại

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.