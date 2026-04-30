Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch - người có công hộ nước, giúp dân

Thu Cúc
(Baohatinh.vn) - Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.

Nhà thờ Ngô Phúc Trạch nằm bên chân rú Hung thuộc thôn Phúc Sơn, xã Xuân Lộc.

Ngô Phúc Trạch là con trai trưởng của Hoành phổ Hầu Quận công Ngô Phúc Hoành và là cháu nội của Thái bảo Thế Quận công Ngô Cảnh Hựu. Sinh ra và lớn lên trong một dòng họ "danh gia vọng tộc" có nhiều người là công thần của triều Lê nên Ngô Phúc Trạch sớm chịu ảnh hưởng của truyền thống dòng họ, luôn có ý chí rèn luyện và phấn đấu học hành.

Từ nhỏ, Ngô Phúc Trạch đã được cha và ông nội gửi vào phủ Chúa học hành nên sớm trưởng thành và đi theo đường binh nghiệp của các bậc tiền bối. Lớn lên, Ngô Phúc Trạch được tuyển dụng vào quân ngũ và phiên vào Cẩm Y vệ của triều đình. Sau thời gian thử thách trong quân ngũ, ông được tham gia cùng các vệ binh trong các cuộc tiểu trừ phỉ, truy sát các băng đảng trộm cướp nổi lên ở các địa phương, nhất là vùng sông Lam.

Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, trực diện chống đối chính quyền Lê - Trịnh, chiến sự giữa quân Mạc và triều đình xẩy ra ở nhiều nơi, Ngô Phúc Trạch được tiến cử tham gia nhiều trận đánh nhau với nhà Mạc ở: Thanh Hóa, Nghệ An (1581), Yên Mô - Ninh Bình (năm 1589) rồi Kinh Bắc, Lạng Sơn (1591), Thăng Long (năm 1592)...

Sắc phong Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch (1917).

Với những đóng góp to lớn trong các cuộc giao tranh bảo vệ vương triều, giữ vững sự bình yên của muôn dân, Hoành Phổ Hầu Ngô Phúc Hoành được triều đình trọng thưởng ban sắc phong là Hoành Quận công, Ngô Phúc Trạch được phong tước Trạch Lâm Hầu và ban thưởng nhiều đất đai ở vùng biển ngang huyện Thạch Hà (cũ). Sau thời gian này, Ngô Phúc Trạch tự nguyện xin về quê trí sĩ để chăm sóc gia đình.

Khi về quê, với dải đất được vua ban cấp ngày trước, Ngô Phúc Trạch đã cùng con cháu dòng họ và dân làng Chỉ Châu khai hoang cồn bãi, lập trường, dựng chợ, mở mang giao thương, góp công sức chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (cũ).

Với những đóng góp lớn lao ấy, Ngô Phúc Trạch được bà con nhân dân vùng bãi ngang Thạch Hà lúc bấy giờ tôn vinh như một bậc cứu tinh.

Những năm đầu thế kỷ XVII, tình hình đất nước không ổn định, gia đình Ngô Phúc Trạch cũng rơi vào bế tắc phải phân tán tìm nơi định cư mới, rời vùng biển ngang Thạch Hà về vùng thôn Chi Lệ (xã Sơn Lộc cũ, nay là xã Xuân Lộc) sinh sống.

Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch mất cùng một ngày với thân phụ Quận công Ngô Phúc Hoành (11/2 âm lịch), không rõ năm mất. Sau khi mất, ông được các triều Vua: Lê, Nguyễn ban sắc phong thần, giao cho dân làng Chỉ Châu lập đền thờ phụng, ghi ơn. Tại nhà thờ họ Ngô Chỉ Châu ở xã Thạch Lạc, còn lưu giữ 2 bản sắc phong.

Sắc phong Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch (1924).

Tại quê mới Chi Lệ, con cháu Ngô Phúc Trạch dần dần ổn định và phát triển, Ngô Phúc Trạch được coi là vị tổ đầu tiên của chi họ Ngô Chi Lệ - dòng họ Ngô Trảo Nha.

Nhà thờ Ngô Phúc Trạch hiện nằm bên chân rú Hung, thuộc thôn Phúc Sơn, xã Xuân Lộc, cách Ngã ba Đồng Lộc 3km về phía Tây Bắc và cách Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên) gần 1km về phía Đông Nam.

Đây là công trình văn hóa tâm linh, nơi tưởng niệm và tôn vinh vị công thần triều Lê - Trạch lâm Hầu Ngô Phúc Trạch, đã có công tham gia lực lượng quân đội triều đình chống lại các cuộc nổi dậy của các thế lực phong kiến cát cứ và các băng đảng trộm cướp, giữ vững sự ổn định của vương triều cũng như sự bình yên cho muôn dân trong giai đoạn cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII.

Nhà thờ Ngô Phúc Trạch hiện là 1 trong 13 di tích được Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đánh giá đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2026.

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.