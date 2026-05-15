Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

(Baohatinh.vn) - Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.

Cầu Bến Thủy 1 có chiều dài 630,5m, rộng 12m, gồm 13 nhịp, là công trình giao thông quan trọng nối xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An). Cầu được đưa vào sử dụng từ năm 1990.
Giữa tháng 4/2026, Dự án “Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và hệ thống lưới an toàn cầu Bến Thủy 1 tại Km467+500 Quốc lộ 1” do UBND xã Nghi Xuân làm chủ đầu tư được triển khai. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện. Toàn bộ chi phí đầu tư, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và tháo dỡ công trình do địa phương tự bố trí nguồn kinh phí thực hiện.
Những ngày qua, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, kiểm tra hệ thống điện và chỉnh sửa một số chi tiết kỹ thuật trước khi đưa công trình vào vận hành đồng bộ.

Trước khi nâng cấp, lan can cầu chỉ cao hơn 1m. Sau khi lắp đặt bổ sung hệ thống lưới thép cao 2,5m, tổng chiều cao lan can bảo vệ được nâng lên hơn 3,5m. ﻿Theo UBND xã Nghi Xuân, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ nhảy cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần hạn chế các vụ việc tương tự, bảo đảm an toàn cho người dân.
Để đảm bảo độ ổn định và an toàn kết cấu công trình, các vị trí lắp thanh đứng của lan can mới được bố trí trùng với hệ thanh đứng lan can hiện trạng. Ngoài ra, đơn vị thi công bổ sung thêm 2 thanh giằng ngang để gia cố, bảo đảm an toàn và độ bền cho hệ thống lan can trong quá trình khai thác lâu dài.
Hệ thống lan can bảo vệ mới được lắp đặt trên hai nhịp cầu bê tông dự ứng lực và toàn bộ các nhịp cầu dàn thép, với tổng chiều dài mỗi bên 433,55m.
Kết cấu dạng lưới thép nhiều màu tạo cảm giác hiện đại so với hệ lan can cũ.
Dọc theo các thanh đứng và thanh ngang của hệ lan can mới, hệ thống đèn LED dây được bố trí nhằm tăng khả năng nhận diện công trình vào ban đêm.
Phía mặt ngoài thành cầu, đơn vị thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật áp sát lan can hiện trạng ở cả hai chiều lưu thông từ Nghệ An sang Hà Tĩnh và ngược lại.
Theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ, việc lắp đặt hệ thống lưới an toàn và điện chiếu sáng không được ảnh hưởng đến kết cấu cầu, công tác quản lý, bảo trì cũng như an toàn giao thông trên tuyến.
Khi mặt trời lặn, toàn bộ hệ thống đèn LED dọc lan can cầu sẽ được bật sáng. Hệ thống chiếu sáng được tính toán hướng chiếu phù hợp nhằm tránh hiện tượng chói lóa hoặc ánh sáng nhấp nháy gây mất tập trung cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu vào ban đêm.
Cầu Bến Thuỷ 1 đang khoác lên diện mạo mới hiện đại, trở nên nổi bật hơn trên dòng sông Lam, tiếp tục đóng vai trò quan trọng là cửa ngõ kết nối Nghệ An với Hà Tĩnh.

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
