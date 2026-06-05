Kết nối giữa hai dòng họ các đại thi hào Nguyễn Du - Pushkin

Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền (Hà Tĩnh) vừa có buổi làm việc với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga nhằm đặt nền móng cho chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa hai dòng họ của hai đại thi hào Nguyễn Du - Pushkin: họ Nguyễn Tiên Điền (Việt Nam) và họ Pushkin (Liên bang Nga). Tham dự buổi làm việc, về phía Liên bang Nga có ông Vladimir Murashkin - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Về phía Việt Nam và các tổ chức văn hóa có ông Trần Đình Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, ông Nguyễn Hải Nam - Đại diện Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền và Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi - dịch giả tiếng Nga.

﻿Đại diện Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền làm việc về kết nối giao lưu giữa họ Nguyễn Tiên Điền và họ Pushkin.

Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền đã bày tỏ nguyện vọng và đề xuất Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga hỗ trợ, làm cầu nối để hậu duệ của hai đại thi hào sớm có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.

Mục tiêu của hoạt động gặp gỡ, giao lưu nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống khoa bảng của dòng họ và tầm vóc của hai danh nhân văn hóa lớn. Đặc biệt, phía dòng họ Nguyễn Tiên Điền mong muốn được tham quan, nghiên cứu thực tế các hoạt động gìn giữ di sản tại Viện Pushkin (Liên bang Nga).

Các đại biểu giới thiệu ấn phẩm về Nguyễn Du và Pushkin, hướng tới giao lưu di sản văn hóa Việt – Nga.

Đánh giá cao sáng kiến mang tính tiên phong và giàu giá trị nhân văn của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền, ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã vui vẻ nhận lời hỗ trợ. Để hiện thực hóa ý tưởng này, ông đề nghị Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền sớm hoàn thiện văn bản đề xuất chính thức. Trên cơ sở đó, trung tâm sẽ nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Nga để triển khai các bước kết nối trong thời gian sớm nhất.

Đại diện họ Nguyễn Tiên Điền trao tặng ấn phẩm Truyện Kiều cho Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.

Buổi làm việc được kỳ vọng sẽ là dấu mốc đặc biệt, không chỉ thắt chặt tình cảm giữa hai dòng họ danh nhân, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao lưu văn hóa truyền thống, bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.