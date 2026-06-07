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Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.
Về Hà Tĩnh
Núi Hồng - Sông La
Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi
Tác giả: Ngọc Thắng - Nguyễn Liễu
07/06/2026 08:25
Tôi là Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Tôi là nhân viên bảo mẫu tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tôi gắn bó với công việc này từ năm 2011, đến nay đã được 15 năm.
Tôi mồ côi bố khi mới 9 tuổi, mẹ cũng rời đi sau đó. Những biến cố liên tiếp khiến tuổi thơ của tôi thiếu vắng tình thân. Tôi được đón về Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên bằng tình yêu thương của các mẹ nuôi.
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, tôi có cơ hội để lựa chọn các công việc tốt hơn. Nhưng rồi tôi quyết định ở lại làng trẻ, bởi nơi đây là ngôi nhà thân thương, cưu mang những tháng ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi.
Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ mồ côi khi thiếu đi vòng tay của cha mẹ. Tôi muốn được chăm sóc, yêu thương và đồng hành cùng các em như cách tôi từng được các mẹ nuôi chở che năm nào.
Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 106 em, trong đó có 16 em đang học đại học, 46 em học từ mầm non đến THPT, 36 trẻ khuyết tật và 8 trẻ sơ sinh. Công việc chăm sóc các em do 11 nhân viên bảo mẫu đảm nhiệm.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các em trong suốt quá trình trưởng thành.
Khi các em đau ốm giữa đêm, gặp chuyện buồn hay cần một người tâm sự, tôi đều có mặt. Mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh, tính cách và những tổn thương riêng.
Tôi luôn kiên nhẫn lắng nghe, gần gũi và dành cho các em tình yêu thương như con ruột để các em cảm nhận được sự quan tâm. Dù vất vả, nhưng mỗi lần thấy các em ngoan ngoãn, học tập tiến bộ và trưởng thành, tôi thấy rất hạnh phúc.
Làng trẻ hiện có 36 em bị khuyết tật. Việc chăm sóc các em vất vả hơn rất nhiều so với trẻ bình thường. Có những em không thể tự ăn uống, đi lại hay vệ sinh cá nhân nên mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người hỗ trợ.
Từ việc cho các em ăn, tắm rửa, thay quần áo đến đưa đi tập phục hồi chức năng, tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Khó khăn nhất là nhiều em không thể diễn đạt được cảm xúc hay tình trạng sức khỏe của mình. Có khi các em đau, mệt hoặc khó chịu nhưng chỉ biết khóc hay có những biểu hiện bất thường.
Công việc tuy vất vả nhưng mỗi khi thấy các em có thêm một tiến bộ nhỏ, như tự xúc được thìa cơm, tự đứng dậy hay nở một nụ cười vui vẻ, tôi lại cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.
Làng trẻ hiện đang chăm sóc 8 trẻ sơ sinh, đây là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Các bé còn quá nhỏ nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, thay tã đến giấc ngủ đều cần người lớn hỗ trợ.
Nhiều em khi mới được đưa về làng trẻ còn rất yếu, thường hay giật mình, quấy khóc. Có những đêm bảo mẫu phải một tay bế em bé đang khóc, tay còn lại pha sữa cho em khác. Đến khi các em ngủ ngon thì trời cũng gần sáng.
Công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ pha sữa, cho ăn, ru ngủ đến dọn dẹp, vệ sinh nhưng tôi và các bảo mẫu khác luôn cố gắng dành cho các em tình thương như đối với con ruột của mình.
Ngoài việc chăm lo sinh hoạt, tôi còn kèm các em học bài, dạy những kỹ năng sống cơ bản. Điều tôi mong muốn nhất là các em được lớn lên trong tình yêu thương, trở thành những người có ích cho xã hội sau này.
Nhiều người hỏi tôi có bao giờ hối hận khi từ bỏ những cơ hội công việc khác để ở lại làng trẻ hay không. Câu trả lời của tôi luôn là không. Tôi từng được yêu thương và chở che dưới mái nhà này nên luôn xem đây là nhà của mình.
Tôi chỉ mong có thể tiếp tục trao đi tình yêu thương ấy cho những đứa trẻ kém may mắn. Với tôi, được nhìn các em lớn lên bình an và hạnh phúc chính là phần thưởng lớn nhất. Đó là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình.
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