Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều 27/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Đến tặng quà cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã ân cần hỏi thăm tình hình, điều kiện sinh hoạt và học tập của các em nhỏ. Đồng thời, mong muốn các em cố gắng học tập, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm hỏi các trẻ em bị khuyết tật và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các cán bộ, nhân viên làng trẻ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, giúp các cháu có điều kiện sống, học tập và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng với các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Hiện nay, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 106 trẻ em, trong đó, có 46 cháu học từ mầm non đến THPT, 16 cháu học đại học, 21 cháu khuyết tật, 8 cháu sơ sinh và 15 cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng đang được phục hồi chức năng tại làng. Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên làng trẻ luôn nỗ lực, trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến tặng quà cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh (PHCN). Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các bệnh nhi, đồng thời mong các cháu và gia đình nỗ lực, kiên trì trong điều trị, tuân thủ phác đồ của các y bác sĩ để sớm phục hồi sức khỏe. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi y đức, tinh thần, thái độ phục vụ để chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.