Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình tái chế phế liệu thành đồ dùng học tập 23/05/2026 16:48 Không chỉ tạo nên những món đồ chơi, đồ dùng học tập, hoạt động tái chế phế liệu tại nhiều trường mầm non ở Hà Tĩnh còn giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 23/05/2026 10:48 Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho những mầm non tương lai của đất nước.

Hàng loạt chế độ an sinh dự kiến tăng từ 1/7 23/05/2026 07:26 Từ 1/7, người đóng BHXH chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí được bổ sung vào lộ trình tăng lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội; chuẩn ưu đãi người có công dự kiến tăng 8%.

12 đội giành giải xuất sắc giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” 22/05/2026 17:14 Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp cụm năm học 2025-2026 tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh.

UBND xã Kỳ Khang tuyển dụng viên chức 22/05/2026 16:51 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Kỳ Khang.

Tăng cường giám sát, ngăn dịch Ebola xâm nhập qua Cảng Vũng Áng 22/05/2026 14:59 Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, ngành y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Sinh viên nữ nghiên cứu khoa học: Rèn tư duy, nuôi khát vọng 22/05/2026 14:46 Năm học 2025 - 2026, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, sinh viên nữ chiếm gần 90% số người tham gia nghiên cứu khoa học, cho thấy sự chủ động và tự tin trong môi trường học thuật.

UBND xã Kỳ Xuân tuyển dụng viên chức 22/05/2026 14:30 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Kỳ Xuân. Cụ thể như sau:

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 22/05/2026 11:12 Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học: Cùng dệt "mạng lưới sự sống" 22/05/2026 10:30 Ngày 22/5 hằng năm - Ngày Quốc tế đa dạng sinh học được Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng như một lời nhắc nhở về nền tảng sinh tồn của nhân loại: thiên nhiên.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị tổ chức tốt các kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT 22/05/2026 05:20 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có nhiệm vụ xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức 2 kỳ thi đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nam sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, chinh phục loạt giải thưởng về AI 22/05/2026 05:18 Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa, nam sinh quê Hà Tĩnh Nguyễn Đức Hiệp còn ghi dấu ấn với loạt giải thưởng nổi bật về AI, lập trình, Tin học và Toán học sinh viên.

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng? 21/05/2026 20:00 Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu người đuối nước khi tắm biển 21/05/2026 15:58 Trước hành động dũng cảm của em Chu Văn Tuấn Vũ - lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hoà), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có quyết định trao tặng giấy khen.

Sớm khơi thông, cải tạo để Bàu Hàn "xanh" trở lại 21/05/2026 11:00 Từng là dòng nước trong xanh gắn bó với đời sống người dân địa phương, nhưng hiện nay, Bàu Hàn (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) bị bèo tây, rác thải bủa vây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sàng lọc sơ sinh - nền tảng nâng cao chất lượng dân số 21/05/2026 08:09 Tại Hà Tĩnh, công tác sàng lọc sơ sinh trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng dân số.

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao 21/05/2026 07:30 Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 21/05/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trùng lặp, bỏ sót.

Hành trình chinh phục HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương của nam sinh Hà Tĩnh 21/05/2026 05:10 Với 125 điểm, Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xếp thứ 3 trong số các thí sinh Việt Nam tham gia dự thi và xuất sắc giành HCB Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Công bố điểm thi vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm 20/05/2026 14:42 Từ ngày 22 - 23/5, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh); dự kiến ngày 25/5, nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển.

Bộ Y tế: Đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026 20/05/2026 14:24 Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tặng mô, tạng 20/05/2026 13:42 Ngay tại chương trình 'Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5: Cho đi là còn mãi', Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tặng mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.

Nam sinh Hà Tĩnh giành huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 20/05/2026 11:36 Em Thái Văn Gia Kiên - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa mang về huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, góp phần giúp Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn.

Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi 20/05/2026 11:27 Việc công bố và tổ chức ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.

Những giờ học nuôi dưỡng cảm xúc tuổi học trò 20/05/2026 11:19 Âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh đang góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, khơi dậy sáng tạo và giúp học sinh phát triển toàn diện.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 19/05/2026 18:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các thành viên Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 phát huy trách nhiệm để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật não tỉnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam 19/05/2026 15:56 Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và 1 lần mất ý thức ngắn.

Hà Tĩnh xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện, tăng cơ hội sống cho người bệnh 19/05/2026 05:18 Ngành y tế Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống khẩn cấp.

5 học sinh tử vong khi tắm sông sau giờ ôn thi 18/05/2026 19:22 Một học sinh gặp nạn khi tắm ở bãi bồi sông Lô (Phú Thọ) sau giờ ôn thi chiều 18/5, 4 bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng cũng bị nước cuốn khiến cả 5 em tử vong.