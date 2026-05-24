Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, các công nhân tuần đường vẫn âm thầm đi trước những chuyến tàu, kiểm tra từng mối nối, con ốc để giữ đường ray luôn an toàn, thông suốt.

Từ sáng sớm, các công nhân tuần đường đã bắt đầu ca làm việc mới.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ còi, cờ hiệu, điện thoại định vị, sổ ghi chép, búa kiểm tra ray, pháo hiệu cùng các dụng cụ chuyên dụng, công nhân tuần đường bắt đầu hành trình tuần tra.
Hà Tĩnh hiện có tuyến đường sắt Bắc – Nam dài hơn 70 km đi qua. Mỗi ngày, những công nhân tuần đường vẫn lặng lẽ bám tuyến để kiểm tra từng mối nối ray, bu lông, nền đường và các vị trí xung yếu, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, bảo đảm cho những chuyến tàu vận hành thông suốt.
Sau những cơn mưa, đường ray trơn trượt hơn, nguy cơ sạt lở đất đá, cây đổ khiến công việc của công nhân tuần đường càng thêm vất vả.
Ông Nguyễn Kim Hội – công nhân tuần đường Cung đường Hương Phố, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Tôi làm nghề tuần đường sắt đã 26 năm nay. Mỗi ngày, tôi đi bộ cả chiều đi lẫn chiều về khoảng 16km, làm việc 8 tiếng để kiểm tra thiết bị đường ray, kết cấu nối giữa, các điểm giao cắt dân sinh, hành lang an toàn đường sắt… Nghề này đòi hỏi phải thật cẩn thận, quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần lơ là một chút là có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả đoàn tàu”.
Những ngày này, thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, hơi nóng hắt lên từ nền đá và thanh ray khiến công việc tuần đường càng thêm vất vả. Giữa cái nắng của mùa hè, quần áo của công nhân tuần đường ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng sạm đi nhưng nhịp tuần tra chưa bao giờ chậm lại.
Nhiều đoạn đường sắt đi qua khu vực đồi núi heo hút, dân cư thưa thớt. Ngoài kiểm tra kỹ thuật tuyến đường, công nhân tuần đường còn thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành quy định an toàn giao thông đường sắt, không đi qua các lối đi tự mở nguy hiểm.
Anh Thái Hà – công nhân tuần đường cung đường Phúc Trạch, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: “Trong quá trình tuần tra, chúng tôi phải phát hiện các hư hỏng, chướng ngại vật trên tuyến, đồng thời, kiểm tra hành lang an toàn giao thông, các lối đi tự mở, hệ thống biển báo để kịp thời báo cáo đơn vị xử lý. Trên cung đường Phúc Trạch có nhiều lối đi tự mở nên chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định an toàn”.
Các công nhân tuần đường đổi “thẻ đường” trước khi tiếp tục ca tuần tra. Việc giao nhận thẻ đường là quy trình bắt buộc để xác nhận tình trạng an toàn của cung đường khi tiếp tục công tác tuần tra.
Không chỉ làm việc ban ngày, những công nhân tuần đường còn thay phiên nhau trực đêm. Trong ánh đèn pin le lói giữa màn đêm, họ vẫn lặng lẽ kiểm tra từng đoạn ray, theo dõi các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý sự cố.
Anh Nguyễn Sỹ Nhân – công nhân tuần đường cung đường Chợ Thượng, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Làm đêm vất vả hơn vì tầm nhìn hạn chế, nhất là những hôm mưa lớn. Nhưng các công nhân tuần đường chúng tôi luôn phải giữ tập trung cao để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu xuyên đêm. Công việc này đối diện với nhiều nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn phải bám tuyến 24/24 giờ”.
Trong các ca tuần tra, toàn bộ hiện trạng tuyến đường đều được ghi chép cẩn thận vào sổ nhật ký. Đây là cơ sở để theo dõi, xử lý các nguy cơ mất an toàn và phục vụ công tác điều hành chạy tàu.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Cung trưởng cung đường Hương Phố, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: “Nghề tuần đường có nhiều đặc thù, dù mưa hay nắng, công nhân vẫn phải có mặt trên tuyến để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến tàu thông qua. Đơn vị bố trí 3 ca trực mỗi ngày, duy trì kiểm tra 24/24 giờ và quản lý lao động thông qua hệ thống định vị. Do tính chất công việc vất vả nên hằng năm, đơn vị luôn quan tâm chế độ khám sức khỏe, lương thưởng và các chính sách cho người lao động".
Giữa nhịp chuyển động không ngừng của tuyến đường sắt Bắc – Nam, những công nhân tuần đường ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ với công việc tuần đường nhiều gian khó. Sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của họ góp phần giữ cho những chuyến tàu luôn an toàn, thông suốt.
Video: Lặng lẽ nghề tuần đường.

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

