Phía sau những giọt máu an toàn

Chưa chính thức bắt đầu giờ làm việc buổi chiều nhưng khu vực tiếp nhận mẫu bệnh phẩm của Khoa Huyết học - Truyền máu đã có nhiều nhân viên y tế đứng chờ sẵn. Trên tay họ là những ống mẫu máu bệnh phẩm chuyển đến từ các khoa, phòng khác để chờ được tiếp nhận xử lý. Những kỹ thuật viên của khoa nhanh chóng thay trang phục, kiểm tra dụng cụ, ký nhận mẫu, nhập dữ liệu.

Mỗi ngày, Khoa Huyết học - Truyền máu tiếp nhận, xử lý từ 400 - 700 mẫu máu bệnh phẩm.

Từng mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến bộ phận phân tích, trải qua các bước xét nghiệm, sàng lọc, định nhóm, kiểm tra phản ứng hòa hợp chéo… trước khi cho ra kết quả cuối cùng hoặc tham gia vào quy trình sản xuất, lưu trữ và cấp phát máu. Tất cả các khâu trong quy trình đều tiến hành bằng nhịp độ khẩn trương nhưng tuyệt đối chính xác, bởi với công việc này, sai số gần như là điều không được phép xảy ra.

Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Gắn bó 16 năm với nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1988) - kỹ thuật viên trưởng của khoa hiểu rõ hơn ai hết áp lực đặc thù của công việc. Chị Hà chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận từ 400-700 mẫu bệnh phẩm. Áp lực về số lượng, thời gian là rất lớn, nhưng dù trong bất kỳ thời điểm nào chúng tôi cũng không được phép chủ quan. Chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến kết quả xét nghiệm sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán và phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết”.

Các khâu đều được thực hiện với sự cẩn thận, tỉ mỉ.

Trong guồng quay ấy, 17 cán bộ, nhân viên của khoa, đặc biệt là những người trẻ đang từng ngày trưởng thành bằng chính trách nhiệm với nghề nghiệp. Vừa rời giảng đường đại học chưa lâu, bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp mới, anh Trần Hậu Quân (SN 2003, kỹ thuật viên) luôn coi mỗi ca làm việc là một lần được học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm với sự cẩn trọng cao nhất.

Anh Trần Hậu Quân (ngoài cùng bên phải) luôn ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ các đồng nghiệp đi trước.

Anh Quân chia sẻ: “Có những quy trình tưởng như đã quen thuộc nhưng chỉ cần thay đổi một chỉ số nhỏ là phải kiểm tra lại toàn bộ thao tác. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải học liên tục, học từ máy móc kỹ thuật, từ quy trình và từ chính các anh chị đi trước. May mắn là tôi luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp trong khoa hỗ trợ, hướng dẫn, giúp tôi từng bước bắt nhịp với công việc và vững vàng hơn về chuyên môn”.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xét nghiệm, Khoa Huyết học - Truyền máu còn đảm nhiệm toàn bộ quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tách chế phẩm, bảo quản và cấp phát máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Đây là quy trình khép kín, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu, trình độ chuyên môn sâu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn truyền máu của Bộ Y tế.

Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân được nhập vào hệ thống quản lý để luôn đảm bảo sự chính xác.

Nguồn máu tiếp nhận từ người hiến được vận chuyển về khoa và xử lý theo quy trình chuẩn. Từ khâu tiếp nhận, định danh, sàng lọc, tách các chế phẩm (hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu), bảo quản đều tiến hành trong điều kiện nhiệt độ, môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng. Mỗi đơn vị máu đều được ghi nhận, theo dõi xuyên suốt bằng hệ thống mã hóa, đảm bảo khả năng truy xuất và an toàn tối đa trước khi cấp phát cho người bệnh.

Ông Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học - Truyền máu cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận hơn 10.000 đơn vị máu từ người hiến tình nguyện, phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như một số cơ sở y tế trên địa bàn. Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của huyết học - truyền máu hiện đại. Mỗi đơn vị máu an toàn không chỉ là kết quả của kỹ thuật, công nghệ mà còn là sự kết tinh của trách nhiệm, kỷ luật nghề nghiệp và niềm tin mà người bệnh gửi gắm”.

Việc bảo quản máu luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Phía sau mỗi giọt máu an toàn là công việc lặng thầm, tỉ mỉ của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu. Từng thao tác nhỏ, từng quy trình được lặp lại mỗi ngày đều gắn với y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc. Họ đang góp phần quan trọng để mỗi giọt máu đến với người bệnh là một sự tiếp nối an toàn của sự sống.