Chuyển trạm y tế về cấp xã quản lý: Gần dân, vững tuyến đầu

Thực hiện Thông tư số: 43/2025/TT-BYT, ngày 15/11/2025 của Bộ Y tế "Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" (gọi tắt là Thông tư 43) và Thông tư số: 53/2025/TT-BYT, ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43, trên cơ sở tham mưu của ngành y tế, UBND tỉnh đã quyết định chuyển 69 trạm y tế về UBND cấp xã quản lý.

Ngày 1/1/2026, tất cả 69 trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đi vào hoạt động, dưới sự quản lý trực tiếp của UBND cấp xã. Cùng với việc thay đổi mô hình quản lý, các trạm y tế còn được bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân lực từ lĩnh vực y tế dự phòng, dân số thuộc các trung tâm y tế. Sau một thời gian đi vào hoạt động, các trạm y tế đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Trạm Y tế xã Cẩm Bình luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Cẩm Bình có trên 25.000 dân. Địa bàn rộng, dân số đông đặt ra yêu cầu cao hơn cho Trạm Y tế xã Cẩm Bình trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Định - phụ trách Trạm Y tế xã Cẩm Bình cho biết: "Ngay sau khi chuyển về UBND xã quản lý, trạm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, chương trình và các mục tiêu cụ thể trên lĩnh vực y tế. Đồng thời, phân công cán bộ, nhân viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh, quản lý người mắc bệnh không lây nhiễm và đẩy mạnh truyền thông về dân số. Đến nay, các nhiệm vụ về y tế và dân số đều được triển khai đồng bộ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, không ghi nhận ổ dịch lớn hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm".

Người dân đến trạm y tế được kiểm tra tổng thể về tình hình sức khỏe, kiểm soát các chỉ số cơ bản như: huyết áp, đường huyết (Ảnh chụp tại Trạm Y tế xã Cẩm Bình).

Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Cẩm Bình đã tổ chức hai đợt tổng vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết; thực hiện gần 800 lượt truyền thông về phòng bệnh; quản lý, cấp thuốc cho hơn 800 lượt bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Ngoài ra, định kỳ, các y, bác sĩ còn đến tận các thôn để khám bệnh, cấp phát thuốc cho người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ mang thai, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.

Bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi, trú thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình) chia sẻ: "Mỗi khi thấy trong người không khỏe, tôi đều đến trạm y tế để khám. Tuổi cao nên cũng có nhiều bệnh tuổi già nhưng rất may là lần nào đến đây tôi cũng được các bác sĩ thăm khám cẩn thận, hướng dẫn dùng thuốc và tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt rất tận tình".

Năng lực chẩn đoán, điều trị của các trạm y tế ngày càng được nâng cao (Ảnh chụp tại Trạm Y tế phường Thành Sen).

Phường Thành Sen có dân số trên 90.000 người. Với dân số trên địa bàn đông, sau khi trạm y tế được chuyển về UBND phường quản lý, tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất của trạm nhanh chóng được kiện toàn. Địa phương đã bố trí một điểm trạm chính và ba điểm trạm phụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ban đầu.

Ông Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trạm Y tế phường Thành Sen cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế đã tiếp nhận gần 9.000 lượt người đến khám, chữa bệnh. Các đợt tiêm chủng mở rộng được tổ chức định kỳ hằng tháng, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, địa bàn chỉ ghi nhận 7 ca thủy đậu và 1 ca sởi, không phát sinh ổ dịch. Bên cạnh đó, trạm tiếp tục triển khai hiệu quả việc quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử hiện đạt 90%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025”.

Các bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê định kỳ hằng tuần xuống thăm khám, cấp thuốc cho các đối tượng là người cao tuổi, người tàn tật.

Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Tĩnh, sau khi chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Sở cũng đã hướng dẫn các trạm y tế hoàn thiện việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH tỉnh.

Nhờ sự quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã cùng sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Y tế, hoạt động của các trạm y tế ngày càng đi vào nền nếp. Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động tại tất cả 69 trạm y tế. Ngoài ổ dịch sốt xuất huyết ở phường Vũng Áng đang được tập trung kiểm soát, các bệnh truyền nhiễm khác đều được khống chế hiệu quả, không để bùng phát, lây lan. Công tác quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A đạt trên 99,7%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng ước đạt trên 46,5% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại các trạm y tế.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các trạm y tế, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho trạm y tế. Ngành cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các trạm trong công tác mua sắm, cung ứng thuốc, hóa chất cho đến khi các đơn vị đủ điều kiện thực hiện đấu thầu, mua sắm theo quy định”.