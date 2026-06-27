Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Hà Tĩnh chính thức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí do Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức, người dân sẽ được kiểm tra các chỉ số cơ bản, khám sàng lọc một số bệnh lý...

bqbht_br_img-9522a-975.jpg
Đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 27/6, tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế phối hợp với UBND phường Thành Sen, BVĐK tỉnh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

bqbht_br_a-duca.jpg
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức phát động đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế khẳng định, đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Thực tiễn cho thấy, nhiều bệnh lý nguy hiểm như: tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các bệnh không lây nhiễm khác nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh đối với sức khỏe của mỗi người dân. Ngành y tế kêu gọi bà con nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.

bqbht_br_img-9531a.jpg
Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga phát biểu hưởng ứng đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đợt cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6 với sự tham gia của các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế với hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế. Ngay sau lễ phát động, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng với các cơ sở y tế trong toàn tỉnh tiến hành khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Tại các điểm khám, người dân sẽ được khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám sàng lọc một số bệnh lý thường gặp, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi cần thiết.

bqbht_br_img-9553a.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và phường Thành Sen trao đổi với người dân đến thăm khám...
bqbht_br_img-9580a.jpg
... và kiểm tra tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm máu.

Cùng với việc tổ chức đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định giao địa bàn phụ trách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai hoạt động này trên toàn tỉnh năm 2026.

bqbht_br_ky-xuana.jpg
bqbht_br_ky-xuan-3a.jpg
Cùng với BVĐK tỉnh, sáng 27/6, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cũng tiến hành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ảnh: Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh khám sức khỏe cho người dân xã Kỳ Xuân.

Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế được giao phụ trách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường trên địa bàn. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức khám bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao.

bqbht_br_tran-phua.jpg
bqbht_br_tran-phu-2a.jpg
Trung tâm Y tế Thành Sen tổ chức khám sức khỏe cho người dân phường Trần Phú.

Ngoài các đơn vị được giao địa bàn cụ thể, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được khuyến khích tham gia các hoạt động khám sức khỏe nhân đạo, từ thiện. Các bệnh viện chuyên khoa như: mắt, phổi, sức khỏe tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ hỗ trợ khám sàng lọc chuyên sâu, đồng thời cử cán bộ, phương tiện tham gia khi có điều động của Sở Y tế.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh khám sức khỏe miễn phí cho người dân #Người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ #Ngành y tế Hà Tĩnh khám sàng lọc về sức khỏe

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!