Hà Tĩnh chính thức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 27/6, tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế phối hợp với UBND phường Thành Sen, BVĐK tỉnh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức phát động đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế khẳng định, đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Thực tiễn cho thấy, nhiều bệnh lý nguy hiểm như: tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các bệnh không lây nhiễm khác nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh đối với sức khỏe của mỗi người dân. Ngành y tế kêu gọi bà con nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga phát biểu hưởng ứng đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đợt cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6 với sự tham gia của các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế với hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế. Ngay sau lễ phát động, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng với các cơ sở y tế trong toàn tỉnh tiến hành khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Tại các điểm khám, người dân sẽ được khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám sàng lọc một số bệnh lý thường gặp, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi cần thiết.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và phường Thành Sen trao đổi với người dân đến thăm khám...

... và kiểm tra tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm máu.

Cùng với việc tổ chức đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định giao địa bàn phụ trách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai hoạt động này trên toàn tỉnh năm 2026.

Cùng với BVĐK tỉnh, sáng 27/6, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cũng tiến hành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ảnh: Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh khám sức khỏe cho người dân xã Kỳ Xuân.

Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế được giao phụ trách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các xã, phường trên địa bàn. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức khám bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao.

Trung tâm Y tế Thành Sen tổ chức khám sức khỏe cho người dân phường Trần Phú.

Ngoài các đơn vị được giao địa bàn cụ thể, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được khuyến khích tham gia các hoạt động khám sức khỏe nhân đạo, từ thiện. Các bệnh viện chuyên khoa như: mắt, phổi, sức khỏe tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ hỗ trợ khám sàng lọc chuyên sâu, đồng thời cử cán bộ, phương tiện tham gia khi có điều động của Sở Y tế.