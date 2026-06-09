Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe thị lực cho người cao tuổi, vừa qua, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn tổ chức chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” năm 2026. Tại chương trình, hơn 200 người cao tuổi trên địa bàn đã được đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt.

Các đơn vị đồng hành ký kết thoả thuận đồng hành vì sức khoẻ thị lực cộng đồng tại chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” năm 2026.

Bệnh viện đã huy động hệ thống trang thiết bị máy móc chuyên khoa nhãn khoa hiện đại, nhằm đảm bảo chính xác cho việc khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị hiệu quả cho người cao tuổi. Qua thăm khám, nhiều bệnh lý về mắt như: đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, khô mắt đã được phát hiện kịp thời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ người cao tuổi. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi, mà còn là hành động cụ thể nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân". Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Người cao tuổi được BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh khám sàng lọc các bệnh lý về mắt.



Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028, ngoài việc 200 người cao tuổi được thăm khám, tư vấn điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt thì mục tiêu quan trọng nhất là nhằm tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ vai trò, ý nghĩa của việc khám, tầm soát sớm các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi. Việc phát hiện sớm các bệnh lý về mắt để can thiệp kịp thời là yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị cho người cao tuổi.

Nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được thăm khám định kỳ.

Thị lực là một trong những giác quan quan trọng giúp con người duy trì chất lượng cuộc sống, khả năng sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, cùng với quá trình lão hóa tự nhiên, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều vấn đề về mắt như: đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, khô mắt hay suy giảm thị lực.

Ông Võ Tá Thiện – Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh trao đổi một số nội dung liên quan đến các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi.

Ông Võ Tá Thiện - Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cho biết: "Theo thời gian, người cao tuổi sẽ đối diện với nhiều bệnh lý về mắt. Tuy nhiên, không ít người vẫn chủ quan hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt. Điều này khiến bệnh tiến triển âm thầm, làm giảm thị lực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc bản thân và làm tăng nguy cơ té ngã, tai nạn trong sinh hoạt. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được thăm khám định kỳ”.