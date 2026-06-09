Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo các chuyên gia BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh việc chủ động khám và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt là giải pháp quan trọng giúp người cao tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, khả năng sinh hoạt hằng ngày.

Nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe thị lực cho người cao tuổi, vừa qua, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn tổ chức chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” năm 2026. Tại chương trình, hơn 200 người cao tuổi trên địa bàn đã được đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt.

bqbht_br_dien-tu-4-oka.jpg
Các đơn vị đồng hành ký kết thoả thuận đồng hành vì sức khoẻ thị lực cộng đồng tại chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” năm 2026.

Bệnh viện đã huy động hệ thống trang thiết bị máy móc chuyên khoa nhãn khoa hiện đại, nhằm đảm bảo chính xác cho việc khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị hiệu quả cho người cao tuổi. Qua thăm khám, nhiều bệnh lý về mắt như: đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, khô mắt đã được phát hiện kịp thời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ người cao tuổi. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi, mà còn là hành động cụ thể nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân". Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

bqbht_br_z7914438922540-bdd89d6357de95e2c65f31f4e24fdb0aa.jpg
Người cao tuổi được BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh khám sàng lọc các bệnh lý về mắt.

Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028, ngoài việc 200 người cao tuổi được thăm khám, tư vấn điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt thì mục tiêu quan trọng nhất là nhằm tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ vai trò, ý nghĩa của việc khám, tầm soát sớm các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi. Việc phát hiện sớm các bệnh lý về mắt để can thiệp kịp thời là yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị cho người cao tuổi.

bqbht_br_dt-ok-3a.jpg
Nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được thăm khám định kỳ.

Thị lực là một trong những giác quan quan trọng giúp con người duy trì chất lượng cuộc sống, khả năng sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, cùng với quá trình lão hóa tự nhiên, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều vấn đề về mắt như: đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, khô mắt hay suy giảm thị lực.

bqbht_br_z7914436067172-ff310b6d407a9766c6020380f07eb080a.jpg
Ông Võ Tá Thiện – Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh trao đổi một số nội dung liên quan đến các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi.

Ông Võ Tá Thiện - Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cho biết: "Theo thời gian, người cao tuổi sẽ đối diện với nhiều bệnh lý về mắt. Tuy nhiên, không ít người vẫn chủ quan hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt. Điều này khiến bệnh tiến triển âm thầm, làm giảm thị lực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc bản thân và làm tăng nguy cơ té ngã, tai nạn trong sinh hoạt. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được thăm khám định kỳ”.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh (địa chỉ: số 100 Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) trực thuộc hệ thống mắt Sài Gòn, hệ thống bệnh viện mắt lớn nhất Việt Nam. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng các công nghệ chẩn đoán và điều trị nhãn khoa tiên tiến, bệnh viện mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện cho người dân. Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân Hà Tĩnh và khu vực lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay tại địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi #Hội người cao tuổi Việt Nam #BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!