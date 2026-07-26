Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá

Thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hoạt động truyền thông được tăng cường trên nhiều kênh. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 968 lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường; Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đăng tải hàng chục tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tác của hại thuốc lá; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế đăng 11 tin, bài... góp phần cung cấp thông tin chính thống, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các quy định của pháp luật liên quan.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên".

Cùng với truyền thông đại chúng, các hoạt động hướng tới đối tượng thanh thiếu niên tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ĐVTN", thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Hội thi không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn khuyến khích ĐVTN đề xuất các sáng kiến nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa phương.

Song song với công tác truyền thông, ngành y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở cơ sở. Trong năm 2026, ngành sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản và cộng tác viên với khoảng 660 học viên tham gia, qua đó, từng bước hình thành mạng lưới cộng tác viên phòng, chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng, tạo nền tảng để duy trì các hoạt động truyền thông và tư vấn cai nghiện thuốc lá lâu dài.