Có tiền sử hút thuốc lá, một bệnh nhân xuất hiện khối bất thường ở phổi

Xuất hiện triệu chứng đau tức ngực kéo dài, ho nhiều, bệnh nhân L.V. Q. (trú tại xã Tiên Điền) đã đến khám tại Trung tâm Y tế Tiên Điền. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định chụp CT Scanner lồng ngực để đánh giá chuyên sâu.

Các y bác sĩ chụp CT Scanner cho bệnh nhân Q.

Kết quả chụp cho thấy, phổi phải của bệnh nhân xuất hiện một khối đặc bất thường kích thước khoảng 34x40 mm. Ngoài ra, hình ảnh còn ghi nhận hạch bất thường ở trung thất. Trước kết quả này, các bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân tiếp tục thăm khám chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định bản chất tổn thương và có hướng điều trị phù hợp. Qua tìm hiểu tiền sử thì trước khi vào viện, bệnh nhân có gần 20 năm hút thuốc lá.

Bệnh nhân được phát hiện một khối u ở phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như: đau tức ngực, ho kéo dài, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường ở vùng lồng ngực, đặc biệt đối với người lớn tuổi và những trường hợp triệu chứng tái diễn nhiều lần. Việc thăm khám sớm, kết hợp các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp CT Scanner giúp phát hiện kịp thời nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị.