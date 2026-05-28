Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Quang Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.

Thuốc lá từ lâu đã được xem là “kẻ giết người thầm lặng”, âm thầm hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới. Dù những cảnh báo về tác hại của thuốc lá liên tục được nhắc đến nhưng không ít người vẫn xem việc hút thuốc là một thói quen khó bỏ. Đằng sau những làn khói trắng tưởng chừng vô hại ấy là nguy cơ mắc hàng loạt căn bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đột quỵ…

bqbht_br_benh-nhan-nvh-trong-1-lan-xa-tri-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-ha-tinha.jpg
Một bệnh nhân bị mắc ung thư phổi do hút thuốc lá phải tiến hành xạ trị tại BVĐK tỉnh.

Hơn 30 năm hút thuốc lá đã khiến cho anh N.V.H. (53 tuổi, ở xã Toàn Lưu) mắc ung thư phổi. Ở giai đoạn cuối của căn bệnh, anh H. gần như không thể tự thở bình thường, từng cơn ho kéo dài, đau tức ngực, khó thở khiến cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Dù đã được vợ con, anh em và người thân trong gia đình nỗ lực chạy chữa tại các cơ sở y tế đầu ngành nhưng anh H. vẫn không thể qua khỏi.

Chị T.T.L. - vợ anh H. nghẹn ngào: “Ông ấy hút thuốc từ khi còn rất trẻ, ban đầu vài điếu mỗi ngày, rồi thành thói quen. Có thời điểm, ngày nào ông ấy cũng hút hết một gói thuốc. Dù khuyên bỏ thuốc nhưng khi đã hút quen rồi ông ấy không bỏ nổi”.

tac-hai-thuoc-la-medic-binh-duong-5.jpg
Những chất nguy hại có trong thuốc lá. Ảnh minh họa.

Tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, có không ít bệnh nhân bị mắc ung thư phổi có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Điều đáng buồn là nhiều người chỉ đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì chủ quan với các dấu hiệu ban đầu như: ho kéo dài, đau ngực, khàn tiếng hoặc sút cân.

Bác sĩ Võ Văn Phương - Trưởng khoa ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ung thư phổi hiện là một trong những bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu. Khoảng 80-90% ca ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn nghĩ hút ít sẽ không ảnh hưởng lớn nhưng thực tế, việc hút thuốc kéo dài nhiều năm làm tổn thương phổi nghiêm trọng, nguy cơ ung thư tăng theo thời gian và số lượng thuốc hút”.

bqbht_br_da-so-benh-nhan-mac-copd-den-dieu-tri-tai-benh-vien-phoi-ha-tinh-deu-co-lien-quan-den-tu-thuoc-laa.jpg
Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh COPD (ảnh minh họa).

Tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có hàng chục bệnh nhân bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang được chăm sóc, điều trị. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quảng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, bệnh COPD là tình trạng viêm mạn tính đường thở do tiếp xúc các yếu tố độc hại từ ngoài môi trường, đứng đầu là thuốc lá, khói bụi, ô nhiễm môi trường. Trong đó, thuốc lá là “thủ phạm” hàng đầu gây nên bệnh COPD. Khói thuốc lá chứa các chất độc hại có ảnh hưởng đến chức năng phổi, khi độc tố được hít trực tiếp vào phổi trong thời gian kéo dài có thể dẫn đến kích thích phổi nghiêm trọng, gây ra sự khởi đầu của tắc nghẽn phổi mãn tính. Thực tế cho thấy, cứ 10 bệnh nhân bị COPD vào điều trị thì có 4 – 5 trường hợp là do hút thuốc lá”.

bqbht_br_nhieu-tre-e-viem-phoi-do-co-trong-nha-co-nguoi-hut-thuoc-laa.jpg
Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe khi phải hít khói thuốc thụ động (Ảnh minh họa).

Không chỉ gây hại cho người hút trực tiếp mà khói thuốc thụ động cũng là “sát thủ vô hình” đối với những người sống cùng môi trường có khói thuốc. Trong khói thuốc có hơn 7.000 hóa chất độc hại, hàng chục chất gây ung thư. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, đột quỵ và ung thư phổi cao hơn bình thường. Trẻ em sống trong gia đình có người hút thuốc dễ mắc viêm phổi, hen phế quản, chậm phát triển thể chất.

Những điếu thuốc đang âm thầm cướp đi sức khỏe, hạnh phúc và cả sự bình yên của biết bao gia đình. Đằng sau làn khói trắng là những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, là nước mắt của người ở lại và những nỗi đau không gì bù đắp được. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người hãy nói không với thuốc lá ngay từ hôm nay.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh mít tinh phòng chống thuốc lá #Phòng chống thuốc lá ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh phòng chống thuốc lá

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.
Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!