Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Thuốc lá từ lâu đã được xem là “kẻ giết người thầm lặng”, âm thầm hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới. Dù những cảnh báo về tác hại của thuốc lá liên tục được nhắc đến nhưng không ít người vẫn xem việc hút thuốc là một thói quen khó bỏ. Đằng sau những làn khói trắng tưởng chừng vô hại ấy là nguy cơ mắc hàng loạt căn bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đột quỵ…

Một bệnh nhân bị mắc ung thư phổi do hút thuốc lá phải tiến hành xạ trị tại BVĐK tỉnh.

Hơn 30 năm hút thuốc lá đã khiến cho anh N.V.H. (53 tuổi, ở xã Toàn Lưu) mắc ung thư phổi. Ở giai đoạn cuối của căn bệnh, anh H. gần như không thể tự thở bình thường, từng cơn ho kéo dài, đau tức ngực, khó thở khiến cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Dù đã được vợ con, anh em và người thân trong gia đình nỗ lực chạy chữa tại các cơ sở y tế đầu ngành nhưng anh H. vẫn không thể qua khỏi.

Chị T.T.L. - vợ anh H. nghẹn ngào: “Ông ấy hút thuốc từ khi còn rất trẻ, ban đầu vài điếu mỗi ngày, rồi thành thói quen. Có thời điểm, ngày nào ông ấy cũng hút hết một gói thuốc. Dù khuyên bỏ thuốc nhưng khi đã hút quen rồi ông ấy không bỏ nổi”.

Những chất nguy hại có trong thuốc lá. Ảnh minh họa.

Tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, có không ít bệnh nhân bị mắc ung thư phổi có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Điều đáng buồn là nhiều người chỉ đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì chủ quan với các dấu hiệu ban đầu như: ho kéo dài, đau ngực, khàn tiếng hoặc sút cân.

Bác sĩ Võ Văn Phương - Trưởng khoa ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ung thư phổi hiện là một trong những bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu. Khoảng 80-90% ca ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn nghĩ hút ít sẽ không ảnh hưởng lớn nhưng thực tế, việc hút thuốc kéo dài nhiều năm làm tổn thương phổi nghiêm trọng, nguy cơ ung thư tăng theo thời gian và số lượng thuốc hút”.

Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh COPD (ảnh minh họa).

Tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có hàng chục bệnh nhân bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang được chăm sóc, điều trị. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quảng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, bệnh COPD là tình trạng viêm mạn tính đường thở do tiếp xúc các yếu tố độc hại từ ngoài môi trường, đứng đầu là thuốc lá, khói bụi, ô nhiễm môi trường. Trong đó, thuốc lá là “thủ phạm” hàng đầu gây nên bệnh COPD. Khói thuốc lá chứa các chất độc hại có ảnh hưởng đến chức năng phổi, khi độc tố được hít trực tiếp vào phổi trong thời gian kéo dài có thể dẫn đến kích thích phổi nghiêm trọng, gây ra sự khởi đầu của tắc nghẽn phổi mãn tính. Thực tế cho thấy, cứ 10 bệnh nhân bị COPD vào điều trị thì có 4 – 5 trường hợp là do hút thuốc lá”.

Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe khi phải hít khói thuốc thụ động (Ảnh minh họa).

Không chỉ gây hại cho người hút trực tiếp mà khói thuốc thụ động cũng là “sát thủ vô hình” đối với những người sống cùng môi trường có khói thuốc. Trong khói thuốc có hơn 7.000 hóa chất độc hại, hàng chục chất gây ung thư. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, đột quỵ và ung thư phổi cao hơn bình thường. Trẻ em sống trong gia đình có người hút thuốc dễ mắc viêm phổi, hen phế quản, chậm phát triển thể chất.

Những điếu thuốc đang âm thầm cướp đi sức khỏe, hạnh phúc và cả sự bình yên của biết bao gia đình. Đằng sau làn khói trắng là những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, là nước mắt của người ở lại và những nỗi đau không gì bù đắp được. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người hãy nói không với thuốc lá ngay từ hôm nay.