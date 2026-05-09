BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4

Các bác sĩ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh đã điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan cT3N2M1 giai đoạn 4. Đây là ca lâm sàng rất khó, đã đạt được kết quả điều trị đáp ứng hoàn toàn nhờ phác đồ đa mô thức (hóa trị, xạ trị, phẫu thuật).

Hình ảnh trực tràng bệnh nhân trước và sau điều trị.

Theo đó, tháng 4/2025, ông Lê Khắc Thân (56 tuổi, trú tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện với những triệu chứng đau bụng kéo dài và đại tiện ra máu. Kết quả chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng đã di căn sang gan với rất nhiều khối u. Bệnh ở giai đoạn 4, cơ hội sống sót thường rất mong manh và điều trị thường chỉ mang tính kéo dài sự sống.

Hình ảnh gan trước và sau điều trị.

Ngay sau khi xác định bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa và đưa ra phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật cho ông Thân.

Sau khi hóa trị đủ phác đồ, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Kiểm tra cận lâm sàng qua chụp CT, MRI ổ bụng và nội soi đại trực tràng cho thấy kết quả rất tốt. Mọi tổn thương khối u di căn ở gan đã biến mất hoàn toàn, khối u tại trực tràng đáp ứng tốt, giảm hơn nửa thể tích u.

Bệnh nhân được chuyển sang hóa xạ trị vùng chậu và can thiệp phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, vét hạch chuẩn xác. Kết quả sau điều trị, cơ thể bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

Bác sỹ Lê Văn Cường tư vấn cho bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi sau khi kết thúc điều trị.

Bác sỹ CKI Lê Văn Cường - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Đây là trường hợp ung thư có di căn gan đa ổ giai đoạn 4, được xem là khó có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, bằng việc phối hợp linh hoạt và bài bản các phương pháp hiện đại, các phác đồ điều trị chuẩn, chúng tôi đã đạt được mục tiêu điều trị triệt căn bệnh".

Sau hơn 1 năm điều trị, hiện ông Thân đang tiếp tục được khám, hóa trị đủ phác đồ để đảm bảo kết quả bền vững. Thành công này không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình bệnh nhân mà còn thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

Ông Lê Khắc Thân chụp ảnh với các y, bác sỹ tại Khu xạ trị kỹ thuật cao – BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

"Trong quá trình điều trị hóa trị, xạ trị, phẫu thuật cho bệnh nhân, các tai biến, biến chứng đều không có. Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ca bệnh là tinh thần của bệnh nhân luôn lạc quan và sẵn sàng phối hợp với bác sỹ trong quá trình điều trị", bác sỹ Lê Văn Cường cho biết thêm.