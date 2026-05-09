Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4

Tuấn Dũng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4, thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

Các bác sĩ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh đã điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan cT3N2M1 giai đoạn 4. Đây là ca lâm sàng rất khó, đã đạt được kết quả điều trị đáp ứng hoàn toàn nhờ phác đồ đa mô thức (hóa trị, xạ trị, phẫu thuật).

bqbht_br_1-1.jpg
bqbht_br_2-1.jpg
Hình ảnh trực tràng bệnh nhân trước và sau điều trị.

Theo đó, tháng 4/2025, ông Lê Khắc Thân (56 tuổi, trú tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện với những triệu chứng đau bụng kéo dài và đại tiện ra máu. Kết quả chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng đã di căn sang gan với rất nhiều khối u. Bệnh ở giai đoạn 4, cơ hội sống sót thường rất mong manh và điều trị thường chỉ mang tính kéo dài sự sống.

bqbht_br_3-8897.jpg
bqbht_br_4-747.jpg
Hình ảnh gan trước và sau điều trị.

Ngay sau khi xác định bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa và đưa ra phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật cho ông Thân.

Sau khi hóa trị đủ phác đồ, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Kiểm tra cận lâm sàng qua chụp CT, MRI ổ bụng và nội soi đại trực tràng cho thấy kết quả rất tốt. Mọi tổn thương khối u di căn ở gan đã biến mất hoàn toàn, khối u tại trực tràng đáp ứng tốt, giảm hơn nửa thể tích u.

Bệnh nhân được chuyển sang hóa xạ trị vùng chậu và can thiệp phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, vét hạch chuẩn xác. Kết quả sau điều trị, cơ thể bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

bqbht_br_5.jpg
Bác sỹ Lê Văn Cường tư vấn cho bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi sau khi kết thúc điều trị.

Bác sỹ CKI Lê Văn Cường - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Đây là trường hợp ung thư có di căn gan đa ổ giai đoạn 4, được xem là khó có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, bằng việc phối hợp linh hoạt và bài bản các phương pháp hiện đại, các phác đồ điều trị chuẩn, chúng tôi đã đạt được mục tiêu điều trị triệt căn bệnh".

Sau hơn 1 năm điều trị, hiện ông Thân đang tiếp tục được khám, hóa trị đủ phác đồ để đảm bảo kết quả bền vững. Thành công này không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình bệnh nhân mà còn thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

bqbht_br_6.jpg
Ông Lê Khắc Thân chụp ảnh với các y, bác sỹ tại Khu xạ trị kỹ thuật cao – BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

"Trong quá trình điều trị hóa trị, xạ trị, phẫu thuật cho bệnh nhân, các tai biến, biến chứng đều không có. Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ca bệnh là tinh thần của bệnh nhân luôn lạc quan và sẵn sàng phối hợp với bác sỹ trong quá trình điều trị", bác sỹ Lê Văn Cường cho biết thêm.

Tin liên quan

Tags:

#Điều trị ung thư ở Hà Tĩnh #ung thư

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!