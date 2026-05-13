[Infographic] Những điều cần biết về virus Hanta

Thời tiết ẩm ương, làm gì để an toàn vệ sinh thực phẩm? 08/05/2026 15:46 Thời tiết ở Hà Tĩnh diễn biến thất thường, nhiệt độ có nhiều thay đổi làm phát sinh các mầm bệnh trong thực phẩm. Vì vậy, người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, thu về gần 3.000 đơn vị máu 06/05/2026 13:47 Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang được triển khai đồng bộ, thu về hàng nghìn đơn vị máu để cứu chữa cho người bệnh.

Báo động đỏ toàn viện, cấp cứu thành công mẹ con sản phụ 06/05/2026 11:48 Các bác sỹ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công mẹ con sản phụ do sa dây rốn. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp.

Bé trai ở Hà Tĩnh mang nhóm máu "hiếm của hiếm" 06/05/2026 11:20 Chỉ 8 giờ sau sinh, bé trai ở Hà Tĩnh rơi vào nguy kịch vì nhóm máu cực hiếm. Quyết định truyền máu "bất đắc dĩ" đã cứu sống bệnh nhi.

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành phố sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 06/05/2026 05:20 Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay.

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài 05/05/2026 07:30 Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi 04/05/2026 11:17 Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường 03/05/2026 10:01 Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thuốc trị tận gốc tác nhân gây ung thư tụy đầu tiên được FDA 'bật đèn xanh' 03/05/2026 05:30 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa có động thái mở ra cơ hội cho bệnh nhân ung thư tụy di căn được sử dụng sớm loại thuốc nhắm trực tiếp vào đột biến KRAS - tác nhân gây bệnh chính - trước khi thuốc được phê duyệt chính thức.

Ngành y tế chủ động phương án cấp cứu, điều trị trong kỳ nghỉ lễ 30/04/2026 13:34 Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đã bố trí nhân lực trực 24/24h, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị diễn ra thông suốt, phục vụ người bệnh trong mọi tình huống.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại ổ dịch ở phường Vũng Áng tăng lên 46 29/04/2026 05:30 Số ca mắc sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) không ngừng gia tăng, đòi hỏi ngành y tế và chính quyền địa phương cần có các giải pháp đủ mạnh để ứng phó.

Mỗi trạm y tế cấp xã dự kiến 15 người, tăng theo dân số 28/04/2026 05:05 Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đề xuất định mức 15 người làm việc tại mỗi trạm y tế, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh theo dân số, vùng miền và trao quyền cho địa phương chủ động bố trí nhân lực.

Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội 27/04/2026 14:04 Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.

Sống khỏe cùng BHT: Bệnh sỏi tiết niệu và phương pháp điều trị 26/04/2026 10:00 Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Cẩn trọng với phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội 23/04/2026 05:05 Các phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội như nhịn ăn thanh lọc, uống nước theo công thức riêng hay thụt đại tràng bằng cà phê… đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe nếu áp dụng thiếu kiểm chứng.

Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé 20/04/2026 18:01 Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.

Một sản phẩm HiPP nghi chứa thuốc chuột, Bộ Y tế yêu cầu rà soát khẩn 20/04/2026 08:25 Tối 19/4, trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng 19/04/2026 10:00 Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chuyên gia nước ngoài tư vấn nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở y tế Hà Tĩnh trước thiên tai 18/04/2026 08:38 Các chuyên gia Vương quốc Anh đã phân tích các điểm yếu cần khắc phục để nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở y tế Hà Tĩnh trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dịch sốt xuất huyết xuất hiện sớm, cảnh báo nguy cơ bùng phát 18/04/2026 05:16 Việc xuất hiện sớm ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng cảnh báo về nguy cơ dịch có thể bùng phát trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026 14/04/2026 14:38 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ theo chức năng, thẩm quyền tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của dự án.

Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 2030 14/04/2026 10:51 Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.

Hà Tĩnh sẽ công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm 13/04/2026 14:37 Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Hà Tĩnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp? 12/04/2026 10:00 Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thông tin mới nhất về sắp xếp hệ thống y tế cơ sở 10/04/2026 09:02 Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp TTH Group triển khai chương trình "Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm" 09/04/2026 05:05 Đây là cơ hội để sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh yên tâm học tập, rèn luyện và có ngay việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên năm 2026 08/04/2026 10:47 Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.