Người dân được khám những gì trong gói sức khỏe miễn phí từ 2026?

Ngành y tế cung cấp gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh.

Ngày 12/5, Bộ Y tế công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc, áp dụng từ năm 2026. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội, tai mũi họng.

Kèm theo đó, ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế lập tức chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời.

Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm 2026, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2028, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại.

Nhân viên y tế Bệnh viện mắt TP HCM khám bệnh cho người dân. Ảnh: Quỳnh Trần

Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất theo vòng đời.

Đối với phụ nữ, trẻ em và người lao động đặc thù, cơ quan chức năng áp dụng tiêu chuẩn chuyên môn riêng. Bác sĩ khám phụ khoa cho lao động nữ theo một quy trình độc lập. Trẻ dưới 6 tuổi tuân thủ hướng dẫn nhi khoa, trong khi nhóm 6-18 tuổi áp dụng mẫu khám học đường và chỉ làm xét nghiệm khi bác sĩ yêu cầu. Các ngành nghề đòi hỏi thể lực khắt khe như công an, quân đội, hàng không, đường sắt tiếp tục duy trì quy định khám chuyên ngành hiện hành.

Bước đi này cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dưới góc độ chuyên môn, bản chất của chính sách "miễn viện phí" không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn mọi khoản tiền khám chữa bệnh. Thông điệp cốt lõi, như Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết là nhà nước sử dụng chính sách linh hoạt để giảm tối đa số tiền người bệnh phải "tự móc tiền túi" chi trả. Giải pháp mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và sàng lọc bệnh từ sớm sẽ trực tiếp kéo giảm tỷ lệ tử vong do phát hiện bệnh muộn, xây dựng một hệ thống an sinh y tế công bằng, nơi mọi người dân đều có điểm tựa vững chắc khi ốm đau.

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên "lá chắn" vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
