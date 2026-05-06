Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, thu về gần 3.000 đơn vị máu

Trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã chưa được kiện toàn khiến cho phong trào hiến máu tình nguyện bị ảnh hưởng, nhiều thời điểm ngành y tế phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2026, công tác vận động hiến máu tình nguyện đã được các ngành, địa phương triển khai quyết liệt.

Ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 18 thu về 620 đơn vị máu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt động viên tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, vào tháng 2/2026, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 18. Ngày hội đã tiếp nhận được 620 đơn vị máu, qua đó bổ sung đáng kể vào nguồn dự trữ máu cho các cơ sở y tế.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Kết quả của ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 18 cho thấy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bạn trẻ không chỉ tham gia hiến máu nhiều lần mà còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Bên cạnh việc chủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình, Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức các ngày hội hiến máu tại địa phương, tạo sức lan tỏa rộng khắp”.

Các đợt hiến máu luôn có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Các đơn vị như: Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh cũng đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư. Qua các đợt hiến máu của 3 đơn vị đã thu về gần 500 đơn vị máu.

Đối với cấp xã, từ đầu năm 2026, sau khi tỉnh chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc triển khai các đợt hiến máu tình nguyện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 12 đợt hiến máu tình nguyện.

Bà Phan Thị Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Đồng Tiến cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu. Trong đợt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vào tháng 4 vừa qua, đã thu về trên 104 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Điều quan trọng là phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo các tầng lớp nhân dân”.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm đã có 8 địa phương tổ chức các đợt vận động hiến máu tình nguyện với tổng số đơn vị máu thu về gần 1.600 đơn vị. Qua tổng hợp từ Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các đợt vận động hiến máu tình nguyện của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, ngành y tế đã thu về gần 3.000 đơn vị máu để bổ sung cho kho máu dự trữ.

Tham gia hiến máu trong đợt vận động hiến máu tại phường Thành Sen vừa qua, chị Nguyễn Thị Trang chia sẻ: "Đến nay, tôi đã có 4 lần tham gia hiến máu. Đối với tôi, hiến máu không chỉ đơn giản là việc tham gia phong trào mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, trong các đợt hiến máu của tỉnh hoặc của phường, nếu sức khỏe đảm bảo, tôi sẽ luôn cố gắng tham gia với hy vọng máu của mình sẽ góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân đang phải điều trị tại các cơ sở y tế".

Thạc sĩ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Từ đầu năm đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được những kết quả tích cực. Lượng máu thu về từ các đợt hiến máu tình nguyện đã từng bước đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị, nhiều trường hợp nguy kịch đã được phẫu thuật kịp thời, góp phần cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng bệnh nhân cấp cứu, điều trị ngày một tăng nên nguy cơ thiếu hụt nguồn máu sẽ luôn hiện hữu. Chính vì vậy, trong thời gian tới, rất mong các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện. Đồng thời kêu gọi các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để có thể mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân”.

Các đơn vị máu thu về sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành xử lý để tạo ra các chế phẩm máu phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Có thể nói, gần 3.000 đơn vị máu được tiếp nhận là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của các cấp, ngành và người dân toàn tỉnh. Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị vẫn không ngừng gia tăng thì việc duy trì và phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện càng trở nên cấp thiết.