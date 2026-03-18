Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Đạt Võ - Thùy Dương
(Baohatinh.vn) - Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy hiến máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân.

Trước đó, vào tối 17/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ ca trực đêm, nhận được thông tin bệnh nhân V.G.N (42 tuổi, trú tại xã Can Lộc, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Can Lộc) trong tình trạng nguy kịch do bệnh nan y, cần gấp lượng máu thuộc nhóm máu O Rh+, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (đang công tác tại Khoa Nhi) đã kịp thời có mặt và hiến 1 đơn vị máu.

Nhận lượng máu hiến kịp thời phục vụ cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Can Lộc.

Nghĩa cử cao đẹp của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh "Lương y như từ mẫu", xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.