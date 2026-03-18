Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Trước đó, vào tối 17/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ ca trực đêm, nhận được thông tin bệnh nhân V.G.N (42 tuổi, trú tại xã Can Lộc, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Can Lộc) trong tình trạng nguy kịch do bệnh nan y, cần gấp lượng máu thuộc nhóm máu O Rh+, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (đang công tác tại Khoa Nhi) đã kịp thời có mặt và hiến 1 đơn vị máu.
Nhận lượng máu hiến kịp thời phục vụ cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Can Lộc.
Nghĩa cử cao đẹp của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh "Lương y như từ mẫu", xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh.
