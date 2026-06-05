Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập địa bàn

Hiện nay, dịch bệnh Ebola trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã có trên 1.000 ca mắc, trên 200 trường hợp tử vong. Đây là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, có khả năng bùng phát nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Trước tình hình đó, ngành y tế Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, bến cảng được lực lượng chức năng siết chặt.

Dịch bệnh Ebola đang có những diễn biến phức tạp tại châu Phi. Ảnh minh họa.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Dịch bệnh Ebola diễn biến phức tạp ở khu vực châu Phi song Hà Tĩnh luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Hà Tĩnh có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hằng ngày có nhiều người và phương tiện nhập cảnh và tại các bến cảng ở KKT Vũng Áng luôn có các tàu đến từ nhiều quốc gia vào bốc xếp hàng hóa. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, đi lại của người dân, chuyên gia, lao động đến từ nhiều quốc gia vào địa bàn ngày càng trở nên phổ biến. Đây là những yếu tố dễ phát sinh và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm nếu công tác giám sát, kiểm soát không được thực hiện chặt chẽ”.

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, giám sát các tàu nhập cảnh vào bến cảng.

Mới đây, ngay khi nhận thông tin có tàu LEGACY (AUSTRALIA) cập Cảng nước sâu Sơn Dương để nhập nguyên liệu cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, lực lượng kiểm dịch y tế đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác phòng, chống dịch. Các thông tin về quốc tịch thuyền viên được kiểm soát chặt chẽ. Các vật chủ trung gian có nguy cơ mang mầm bệnh ở trên tàu như: chuột và các côn trùng khác được giám sát chặt chẽ.

Thông tin các thủy thủ đoàn được kiểm tra kỹ lưỡng để kịp thời phát hiện nếu có người đi từ vùng dịch.

Ông GICOS ARVIN HERRERA – Thuyền trưởng tàu LEGACY cho biết: “Trên tàu chúng tôi có 26 thành viên thủy thủ đoàn. Cho đến bây giờ, tất cả các thành viên đều khỏe mạnh, không có các triệu chứng bị đau ốm. Hằng ngày, chúng tôi đều vệ sinh tàu và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam. Trong quá trình cập cảng, sức khỏe của các thuyền viên được theo dõi, giám sát chặt chẽ”.

Thạc sĩ Trần Quốc Dũng – Phó Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Hằng ngày có khá nhiều tàu từ các quốc gia khác nhau cập Cảng Vũng Áng, Cảng nước sâu Sơn Dương và các cảng nguyên liệu của Nhà máy Nhiệt điện 1, Nhà máy Nhiệt điện 2 nên công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh luôn được tăng cường. Nếu không giám sát kịp thời ngay khi tàu cập cảng thì nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn là rất lớn. Thông tin về tàu và các thuyền viên đều được chúng tôi kiểm tra chặt chẽ. Nếu phát hiện thuyền viên đi từ vùng dịch có các dấu hiệu, sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, phát ban, chúng tôi sẽ tổ chức cách ly theo quy định”.

Người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đều được giám sát chặt chẽ.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, việc giám sát người qua lại luôn được siết chặt. Những người nhập cảnh vào địa bàn đều tiến hành khai báo y tế theo đúng quy định. Đặc biệt, những trường hợp đi từ vùng có dịch trở về sẽ được đo thân nhiệt và giám sát chặt chẽ.

“Song song với công tác giám sát tại cửa khẩu, bến cảng, hiện nay, chúng tôi đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola trong cộng đồng. Sẵn sàng vật tư, hóa chất, nhân lực để tiến hành đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm khi có ca bệnh nghi ngờ. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động cập nhật thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Những trường hợp trở về từ vùng có dịch cần nhanh chóng khai báo y tế để được hướng dẫn kịp thời” - Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết thêm.