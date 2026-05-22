Tăng cường giám sát, ngăn dịch Ebola xâm nhập qua Cảng Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, ngành y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 20/5/2026 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi nhiễm Ebola và 139 ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh này tại châu Phi. Riêng tại CHDC Congo đã có 51 ca được xác định mắc bệnh tại các tỉnh Ituri và Kivu. Uganda ghi nhận 2 ca mắc Ebola, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. WHO đánh giá đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan qua hoạt động giao thương, vận tải quốc tế, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nhập cảnh.
Tại Hà Tĩnh, dù hiện chưa có tàu thuyền đi trực tiếp từ vùng có dịch cập Cảng Vũng Áng, song ngành y tế Hà Tĩnh vẫn tuyệt đối không chủ quan. Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cử cán bộ Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thường xuyên túc trực tại Cảng Vũng Áng để giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cảng, đặc biệt là các vật chủ trung gian có nguy cơ mang mầm bệnh như chuột theo tàu thuyền cập cảng.
Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với lực lượng liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống bất thường, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn. Việc chủ động giám sát, siết chặt kiểm dịch được xem là giải pháp cấp thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch Ebola vẫn đang diễn biến khó lường trên thế giới.
Những điều cần biết về Ebola
Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus cùng tên gây ra, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50-90% trong các đợt dịch lớn.
Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, chất nôn, nước tiểu hoặc thi thể người mắc bệnh.
Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn mửa; trường hợp nặng có thể xuất huyết và suy đa cơ quan.
WHO hiện chưa ghi nhận nguy cơ lây lan rộng toàn cầu, song khuyến cáo các quốc gia tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng có dịch.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đi về từ vùng dịch cần chủ động khai báo và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa có động thái mở ra cơ hội cho bệnh nhân ung thư tụy di căn được sử dụng sớm loại thuốc nhắm trực tiếp vào đột biến KRAS - tác nhân gây bệnh chính - trước khi thuốc được phê duyệt chính thức.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.