Tăng cường giám sát, ngăn dịch Ebola xâm nhập qua Cảng Vũng Áng

Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra các tàu nước ngoài cập Cảng Vũng Áng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 20/5/2026 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi nhiễm Ebola và 139 ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh này tại châu Phi. Riêng tại CHDC Congo đã có 51 ca được xác định mắc bệnh tại các tỉnh Ituri và Kivu. Uganda ghi nhận 2 ca mắc Ebola, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. WHO đánh giá đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan qua hoạt động giao thương, vận tải quốc tế, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nhập cảnh.

Kiểm tra thông tin quốc tịch các thuyền viên trên tàu

Tại Hà Tĩnh, dù hiện chưa có tàu thuyền đi trực tiếp từ vùng có dịch cập Cảng Vũng Áng, song ngành y tế Hà Tĩnh vẫn tuyệt đối không chủ quan. Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cử cán bộ Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thường xuyên túc trực tại Cảng Vũng Áng để giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cảng, đặc biệt là các vật chủ trung gian có nguy cơ mang mầm bệnh như chuột theo tàu thuyền cập cảng.

Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với lực lượng liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống bất thường, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn. Việc chủ động giám sát, siết chặt kiểm dịch được xem là giải pháp cấp thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch Ebola vẫn đang diễn biến khó lường trên thế giới.

Đoàn kiểm tra kho chứa thực phẩm trên tàu nhằm phát hiện sớm các vật chủ trung gian có nguy cơ mang mầm bệnh.