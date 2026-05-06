Báo động đỏ toàn viện, cấp cứu thành công mẹ con sản phụ

(Baohatinh.vn) - Các bác sỹ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công mẹ con sản phụ do sa dây rốn. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp.

Vào lúc 11h15 phút ngày 5/5, Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận sản phụ N.T.L. (SN 1995), trú xã Gia Hanh. Sản phụ mang thai lần thứ hai, thai 40 tuần 2 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn.

Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện tình trạng sa dây rốn, tim thai dao động 140-170 lần/phút, cổ tử cung mở 5cm, ngôi đầu, ối phồng và sờ thấy có búi dây rốn sa trong bọc ối. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Kíp cấp cứu, gây mê nhanh chóng vào cuộc, triển khai phẫu thuật cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

Mẹ con chị N.T.L sau khi trải qua ca cấp cứu.

Bé trai sau đó đã chào đời với cân nặng 3 kg, được hồi sức tích cực ngay tại phòng mổ. Bé khóc to, phản xạ tốt, da hồng hào. Hiện tại, cả mẹ và bé sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc chu đáo.

BSCKI. Trần Thanh Hải - Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế Thạch Hà cho biết: “Sa dây rốn là một trong những tình huống cấp cứu nguy hiểm nhất trong sản khoa, đòi hỏi xử trí khẩn trương từng phút. Việc kích hoạt báo động đỏ kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đã giúp cứu sống em bé và an toàn cho sản phụ”.

