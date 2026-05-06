Báo động đỏ toàn viện, cấp cứu thành công mẹ con sản phụ

(Baohatinh.vn) - Các bác sỹ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công mẹ con sản phụ do sa dây rốn. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp.
Vào lúc 11h15 phút ngày 5/5, Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận sản phụ N.T.L. (SN 1995), trú xã Gia Hanh. Sản phụ mang thai lần thứ hai, thai 40 tuần 2 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn.
Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện tình trạng sa dây rốn, tim thai dao động 140-170 lần/phút, cổ tử cung mở 5cm, ngôi đầu, ối phồng và sờ thấy có búi dây rốn sa trong bọc ối. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.
Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Kíp cấp cứu, gây mê nhanh chóng vào cuộc, triển khai phẫu thuật cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.
Bé trai sau đó đã chào đời với cân nặng 3 kg, được hồi sức tích cực ngay tại phòng mổ. Bé khóc to, phản xạ tốt, da hồng hào. Hiện tại, cả mẹ và bé sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc chu đáo.
BSCKI. Trần Thanh Hải - Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế Thạch Hà cho biết: “Sa dây rốn là một trong những tình huống cấp cứu nguy hiểm nhất trong sản khoa, đòi hỏi xử trí khẩn trương từng phút. Việc kích hoạt báo động đỏ kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đã giúp cứu sống em bé và an toàn cho sản phụ”.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội như nhịn ăn thanh lọc, uống nước theo công thức riêng hay thụt đại tràng bằng cà phê… đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe nếu áp dụng thiếu kiểm chứng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.
Trong dòng chảy liên tục của hàng hóa và tàu thuyền tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), mỗi quyết định của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế không chỉ là một khâu nghiệp vụ, mà còn tạo nên một “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa ngõ...
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.