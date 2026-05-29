“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên xây dựng môi trường không khói thuốc.

Là bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên gần 1 tuần nay, ông N.T.L (63 tuổi, ở xã Cẩm Trung) rất hài lòng về thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ, đặc biệt là môi trường trong khuôn viên bệnh viện.

Ông L, chia sẻ: “Môi trường ở đây trong lành bởi buồng bệnh, hành lang luôn thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, khu vực vệ sinh sạch sẽ... Đặc biệt, trong khuôn viên trung tâm, mọi người không bị ám ảnh bởi khói thuốc lá”.

Được biết, hiện mỗi ngày Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên tiếp đón từ 300-400 lượt bệnh nhân thăm khám cùng với hơn 200 giường bệnh điều trị nội trú. Với lượng người đông như vậy, đơn vị luôn chủ động triển khai một cách hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, xem đây là một giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường y tế văn minh, trách nhiệm.

Bảng biển "Cấm hút thuốc" được treo tại hành lang....

Ông Nguyễn Văn Ất – Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên) cho biết: “Để xây dựng một môi trường không khói thuốc, góp phần hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo môi trường trong lành giúp người bệnh hồi phục sức khỏe, trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá, với sự tham gia của lãnh đạo trung tâm, trưởng các khoa, phòng, công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành kế hoạch xây dựng "Cơ sở y tế không khói thuốc", nội quy bệnh viện không khói thuốc lá...

Bên cạnh đó, hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên và người lao động của trung tâm đều ký cam kết thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc. Cuối năm, các khoa, phòng đều xem việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng.

Các khoa, phòng ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đều có biển cấm không hút thuốc lá.

Song song với việc nâng cao ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để mọi đối tượng ra, vào cơ quan, đều hiểu rõ và thay đổi hành vi, thói quen hút thuốc lá, bằng cách: treo biển báo, nội quy cấm hút thuốc lá ở dọc các hành lang, cửa ra vào, dán poster cảnh báo tác hại thuốc lá ở những nơi dễ quan sát...

Anh T.H.T (xã Cẩm Hưng), đang chăm sóc người nhà, điều trị tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cho biết: “Ngay từ khi đến đây, tại khu vực khám, cầu thang, hành lang, các khoa, phòng... tôi thấy đều có biển báo cấm hút thuốc. Riêng khi vào khu vực điều trị nội trú, tôi đã được các y, bác sỹ phổ biến kỹ càng về quy định cấm hút thuốc lá, những tác hại của hút thuốc lá đối với bản thân và những người xung quanh. Bởi vậy, dù bản thân có thói quen hút thuốc nhưng tôi đã nghiêm túc chấp hành các quy định của trung tâm và hiện cũng đang cố gắng giảm dần để có thể từ bỏ thuốc lá...”.

Môi trường trong lành, không khói thuốc giúp bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên yên tâm điều trị.

Với những biện pháp thiết thực đã nêu, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc “nói không với khói thuốc lá”, xây dựng môi trường y tế trong lành, để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội (zalo, facebook), dán poster cảnh báo tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và khuôn viên bệnh viện... Đồng thời, chú trọng lồng ghép tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thông qua quá trình khám chữa bệnh, các buổi tư vấn bảo vệ sức khỏe... Nhằm lan toả thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá đến từng cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng dân cư, xây dựng một môi trường y tế lành mạnh, không khói thuốc, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Bác sỹ Nguyễn Phúc Long – Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“”

–