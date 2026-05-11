Hà Tĩnh lan tỏa môi trường học đường không khói thuốc

Tại Trường THPT Can Lộc, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện được triển khai bằng nhiều hình thức. Nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trong các tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được các chi đoàn Trường THPT Can Lộc tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm.

​Thầy Nguyễn Trọng Anh – Bí thư Đoàn Trường THPT Can Lộc cho biết: “Ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền được duy trì thường xuyên, giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân”.

Không chỉ nâng cao nhận thức, các hoạt động tuyên truyền còn góp phần hình thành ý thức chủ động nói không với thuốc lá trong học sinh. Nhiều em đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường không khói thuốc tới bạn bè và người thân.

Em Nguyễn Tiến Lâm - lớp 11A1, Trường THPT Can Lộc chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền và bài học trên lớp, chúng em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và cuộc sống. Vì vậy, em luôn nhắc nhở bạn bè nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền của nhà trường để góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn”.

Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, giáo dục của các nhà trường. Tuy vậy, trước thực tế thuốc lá và thuốc lá điện tử vẫn đang len lỏi vào môi trường học đường, đặc biệt đã xuất hiện ở cả lứa tuổi THCS, nhiều trường học đang tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không khói thuốc.

Trường THCS Trung Lương lồng ghép kiến thức về phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử trong các giờ sinh hoạt đội.

Tại Trường THCS Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh), công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được nhà trường triển khai ngay từ đầu năm học. Trong quá trình theo dõi, giám sát, nhà trường ghi nhận vẫn còn một vài học sinh có biểu hiện sử dụng thuốc lá điện tử. Ngay khi phát hiện, trường kịp thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý, nhắc nhở học sinh. Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh các chất gây nghiện, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc cũng trở thành nội dung được liên đội chú trọng triển khai thường xuyên. ​ Thầy Kiều Đình Nam – giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trung Lương cho biết: “Ngoài việc lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đội, nhà trường còn phát huy vai trò của đội cờ đỏ trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy của học sinh. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, giáo viên phối hợp với phụ huynh để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn. Đồng thời, lực lượng công an cũng được mời phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ý thức chấp hành nội quy cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân của học sinh đã được nâng lên rõ rệt”. ​ Việc xây dựng trường học không thuốc lá tạo môi trường an toàn cho học sinh Trường THCS Xuân Diệu trong học tập.

​Cũng như nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc) luôn chú trọng xây dựng môi trường học đường không khói thuốc thông qua nhiều hoạt động giáo dục được triển khai thường xuyên. Bên cạnh tuyên truyền qua các cuộc họp, hệ thống thông tin nội bộ, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa với nội dung gần gũi, trực quan, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trước những nguy cơ từ tệ nạn xã hội.

Trường THCS Xuân Diệu phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cho học sinh.

Cô Lê Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu thông tin: “Bên cạnh tuyên truyền cho học sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Việc cán bộ, giáo viên gương mẫu thực hiện quy định không hút thuốc trong trường học không chỉ góp phần xây dựng môi trường sư phạm văn minh, lành mạnh mà còn tạo ảnh hưởng tích cực, giúp học sinh hình thành thói quen sống khỏe, nói không với thuốc lá".

Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các nhà trường đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ môi trường học đường không khói thuốc tại Hà Tĩnh. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THCS trên địa bàn đều duy trì tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử cho học sinh. Qua đó, từng bước hình thành môi trường giáo dục văn minh, an toàn, giúp học sinh nâng cao ý thức, chủ động tránh xa thuốc lá và các chất gây nghiện.