Hà Tĩnh tập trung hoàn thành sáp nhập trường học trước 30/6/2026

Thực hiện Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các địa phương, cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Qua đó, góp phần bảo đảm các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là yêu cầu cấp thiết.

Xã Tứ Mỹ là địa phương có nhiều cơ sở giáo dục thuộc diện sáp nhập. Trên địa bàn hiện có 12 trường học thuộc quản lý của địa phương, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS. Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn xã giảm từ 12 trường xuống còn 7 trường.

Theo lãnh đạo xã Tứ Mỹ, các trường mầm non Sơn Long, Sơn Trà và Tân Mỹ Hà hiện mỗi trường có quy mô từ 5-7 lớp, chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu về số lượng lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, theo kế hoạch của địa phương, 3 trường này sẽ sáp nhập thành Trường Mầm non Tứ Mỹ 2 với quy mô 17 lớp, tạo điều kiện tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô Phạm Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Long (xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Trường hiện có 5 lớp với 93 học sinh và 11 cán bộ, giáo viên. Chúng tôi xác định việc sáp nhập trường có quy mô nhỏ là chủ trương phù hợp để sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học".

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: “Quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập các trường học bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hiện nay, địa phương đang triển khai các bước để hoàn thành việc sáp nhập trường trước ngày 31/5. Dự kiến từ ngày 1/7, các trường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động”.

Theo chính quyền một số địa phương, trong quá trình thực hiện vẫn còn có những khó khăn, tác động nhất định đến học sinh, phụ huynh. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương đã triển khai lấy ý kiến phụ huynh về phương án sáp nhập trường học; tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp trường lớp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại xã Cẩm Bình, hiện nay các phần việc đang được địa phương, các trường gấp rút hoàn thành để sáp nhập Trường Tiểu học Cẩm Vịnh và Trường Tiểu học Thạch Bình.

Cô Đặng Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vịnh (xã Cẩm Bình) cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện việc sáp nhập 2 trường học theo quy định. Sau sáp nhập, trường mới có quy mô 23 lớp, khoảng 650 học sinh, đóng tại thôn Yên Khánh, xã Cẩm Bình".

Đối với xã Thiên Cầm, theo chính quyền địa phương, 4 trường mầm non sẽ sáp nhập thành 2 trường. Theo đó, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm và Trường Mầm non Cẩm Nhượng sáp nhập thành Trường Mầm non Thiên Cầm 1; Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1 và Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 2 sáp nhập thành Trường Mầm non Thiên Cầm 2.

Hiện địa phương đang tập trung hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6/2026. Bên cạnh việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, giảm thiểu tối đa các hạn chế phát sinh.

Bà Lê Thị Phương Thuỷ - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục công lập đang tập trung cao cho việc sáp nhập trường học. Việc sáp nhập được triển khai theo hướng tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình đi lại, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, giáo viên và Nhân dân. Đến nay, các địa phương đã xây dựng đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước 30/6/2026"