Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 542/KH-BGDĐT ngày 6/4/2026 của Bộ GD&ĐT về tổ chức kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, Công văn số 1664/BGDĐT-QLCL ngày 6/4/2026 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông báo đường dây nóng và trực kiểm tra thi để tiếp nhận thông tin phản ánh của thí sinh và công dân.
Theo đó, đường dây nóng gồm 5 số điện thoại. Trong đó, 2 số máy cố định thuộc Sở GD&ĐT là: 02393.891.258, 02393.856.743 (thời gian liên hệ trong giờ hành chính); 3 số di động của lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT là: 0917.008.686 (ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT), 0862.046.999 (ông Trần Thái Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), 0942.805.589 (ông Phan Khắc Nghệ - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông). Hộp thư điện tử có địa chỉ: phongkhaothi@hatinh.edu.vn.
Bên cạnh đó, có 2 số điện thoại của người trực kiểm tra thi thuộc Sở GD&ĐT là: 0912.341.875 (ông Phan Duy Nghĩa – Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông), 0947.767.999 (bà Nguyễn Thị Thùy An - chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ).
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã, phường; thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh phổ biến đường dây nóng và thông tin người trực kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Hà Tĩnh tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân được biết.
