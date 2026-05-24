Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiế đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.

Gia đình anh Nguyễn Đình Thanh (phường Thành Sen) có 3 con nhỏ vừa kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè. Rút kinh nghiệm từ những năm trước khi các con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính, mùa hè năm nay, anh quyết định đăng ký cho các con tham gia các lớp dạy kỹ năng mềm để các con có thể vừa học vừa chơi một cách lành mạnh.

Anh Nguyễn Đình Thanh và các con đang tìm kiếm, tham khảo các lớp học kỹ năng phù hợp trong dịp hè.

Anh Nguyễn Đình Thanh chia sẻ: “Rút kinh nghiệm của năm trước, các bé sử dụng điện thoại và máy tính quá nhiều. Mùa hè năm nay, tôi muốn con học thêm các kỹ năng mềm để vừa có môi trường vui chơi bổ ích, vừa phát triển các năng khiếu của bản thân. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm các trung tâm qua mạng xã hội cũng như tham khảo thêm bạn bè để đăng ký cho con theo học những lớp phù hợp”.

Một tiết học kỹ năng dẫn chương trình của các bạn nhỏ tại Trung tâm nghệ thuật Gmusic (phường Thành Sen).

Không riêng anh Thanh, nhiều phụ huynh cũng chủ động tìm kiếm các lớp học hè nhằm giúp con hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử và tránh sa vào các trò chơi thiếu lành mạnh. Ghi nhận tại các trung tâm đào tạo kỹ năng như MC, thanh nhạc, đàn, múa…, lượng phụ huynh đăng ký cho con tăng rõ rệt so với thời gian trước.

Các bạn nhỏ thích thú với tiết học kỹ năng dẫn chương trình.

Tại Trung tâm đào tạo nghệ thuật Gmusic (phường Thành Sen), chỉ trong vài tuần gần đây, số lượng học viên đăng ký tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Các lớp MC, thanh nhạc duy trì từ 5 - 6 học viên/lớp; lớp múa khoảng 15 học viên, hoạt động liên tục từ sáng đến tối để đáp ứng nhu cầu học hè.

Chị Trịnh Hồng Nhung - Giám đốc Trung tâm đào tạo nghệ thuật Gmusic (phường Thành Sen) hướng dẫn các học viên học đàn piano.

Chị Trịnh Hồng Nhung - Giám đốc Trung tâm đào tạo nghệ thuật Gmusic (phường Thành Sen) cho biết: “Số lượng học viên tăng cao nên chúng tôi linh hoạt sắp xếp nhiều ca học từ sáng đến tối để phụ huynh dễ lựa chọn, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Hiện, trung tâm có 10 giáo viên chính và đang tuyển thêm giáo viên phụ trợ. Dù mới đầu hè nhưng nhiều phụ huynh đã đăng ký lịch học cho con cả tháng 6, 7, 8. Đến nay, số lượng học viên đã lên khoảng 100 em”.

Lớp học mỹ thuật "Khai phóng" tại phường Thành Sen thu hút đông đảo bạn nhỏ theo học.

Nhu cầu tăng cao cũng kéo theo nhiều cơ sở, lớp học mới được mở ra nhằm đáp ứng mong muốn của phụ huynh và học sinh.

Anh Hồ Văn Tiệp – chủ lớp học mỹ thuật "Khai phóng".

Anh Hồ Văn Tiệp – chủ lớp học mỹ thuật "Khai phóng" chia sẻ: “Nhu cầu học vẽ, hội họa trong dịp hè của phụ huynh rất lớn nên tôi quyết định mở lớp mỹ thuật "Khai phóng" để giúp các em học sinh có môi trường rèn luyện kỹ năng vẽ. Dù mới mở nhưng lớp hiện đã có khoảng 50 học sinh đăng ký và vẫn tiếp tục nhận thêm học viên. Lớp học sẽ giúp các em phát triển từ kỹ năng cơ bản đến nâng cao, tăng khả năng sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân”.

Các em học sinh đang tập làm quen với dụng cụ vẽ.

Chị Nguyễn Thị Thuận (phường Thành Sen) cho biết: “Từ đầu hè tôi đã tìm hiểu nhiều lớp kỹ năng và chọn cho cháu học vẽ vì thấy phù hợp. Môn vẽ không chỉ giúp phát triển tư duy sáng tạo mà còn rèn kỹ năng tập trung, quan sát. Khi đưa cháu đến trải nghiệm, tôi thấy lớp học rất đông và các bé khá hào hứng”.

Lớp học múa tại Trung tâm nghệ thuật Út Ly tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Không chỉ tại phường Thành Sen, ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, các lớp học kỹ năng hè cũng diễn ra sôi động. Theo các trung tâm đào tạo, phụ huynh hiện nay không chỉ quan tâm đến việc học kiến thức mà ngày càng chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho trẻ. Vì vậy, nhiều chương trình hè được thiết kế theo hướng “vừa học, vừa chơi”, tăng cường trải nghiệm thực tế nhằm tạo hứng thú cho học sinh.

Em Nguyễn Kim Ngân (phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Khi nghỉ hè được mẹ cho đi học múa, học nhảy cùng các bạn em cảm thấy rất thích thú. Những lớp học này còn giúp em tự tin hơn và quen thêm nhiều bạn mới”.

Các tiết học múa, nhảy sôi động khiến trẻ thích thú, hào hứng.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly – đại diện Trung tâm nghệ thuật Út Ly (phường Nam Hồng Lĩnh) cho biết thêm: “Năm nay, trung tâm mở thêm 2 cơ sở để đáp ứng nhu cầu học hè của các cháu. Hiện trung tâm có các lớp múa, nhảy, mẫu nhí, uốn dẻo dành cho nhiều lứa tuổi. Chúng tôi cũng đổi mới giáo án, đẩy mạnh các hoạt động đội nhóm và trình diễn trước đám đông để các em thêm tự tin”.

Một mùa hè năng động, nhiều trải nghiệm đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay. Không chỉ giúp trẻ hạn chế thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử, các lớp học hè còn góp phần rèn luyện sự tự tin, tính tự lập và giúp các em phát triển toàn diện hơn sau mỗi kỳ nghỉ.

Video: Nhiều lớp học kỹ năng thu hút đông đảo trẻ em tham gia dịp hè.

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
