Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Chủ động từ sớm, thí sinh tự tin

Khác với các năm, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn hai tuần. Tuy vậy, sự thay đổi này không làm xáo trộn kế hoạch dạy học của các trường ở Hà Tĩnh. Ngay từ sớm, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã nhanh chóng nắm tình hình, đưa ra những chỉ đạo quan trọng giúp học sinh thích nghi với đổi mới. Hoạt động ôn tập trực tuyến do đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh trực tiếp đứng lớp đã nhanh chóng được thực hiện.

Công tác tổ chức kỳ thi được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế. (Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục dự thi ngày 10/6).

Dưới sự giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu các nhà trường, các thầy cô, những "lớp học xuyên thời gian" đã giúp học sinh củng cố kiến thức để bước vào kỳ thi. Để giải bài toán tâm lý và đánh giá năng lực thực tế, 2 lần thi thử quy mô toàn tỉnh cùng các lần thi do trường, cụm triển khai đã được tổ chức bài bản. Những lần tập dượt ấy không chỉ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, rèn luyện kỹ năng làm bài, mà quan trọng hơn là định hình tinh thần vững vàng, bản lĩnh trước khi bước vào phòng thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các sĩ tử sinh năm 2008 thể hiện tâm lý thoải mái khi

Ngay từ buổi sáng đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời tiết ở Hà Tĩnh bất ngờ có những cơn mưa, làm dịu đi cái oi ả, nóng bức của ngày hè. Ghi nhận tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, những cơn mưa dù ảnh hưởng ít nhiều đến di chuyển của thí sinh nhưng cũng qua đó, làm nổi bật tinh thần chủ động hỗ trợ thí sinh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng liên quan.

Năm nay, cấu trúc đề thi tiếp tục giữ vững độ ổn định như năm 2025, bám sát theo đúng định hướng đánh giá năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Khởi đầu kỳ thi với môn Ngữ văn, đề thi được đánh giá đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung đổi mới. Đề hay và ý nghĩa, bám sát ma trận kiến thức đã được học và ôn luyện, tuy nhiên độ phân hoá khá cao. Ở phần nghị luận xã hội, đề bài mang đậm hơi thở thời sự khi khai thác đề tài công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó thử thách người trẻ nhận diện những phẩm chất cốt lõi của bản thân trong kỷ nguyên 4.0. Phần nghị luận văn học về bài thơ "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi mang nhiều tầng nghĩa sâu sắc, đòi hỏi người viết phải đào sâu suy nghĩ và có góc nhìn tinh tế. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ về kiến thức, hầu hết các thí ở Hà Tĩnh đã hoàn thành bài làm với tâm lý khá thoải mái, tự tin.

Em Nguyễn Thị Khánh Vy - điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Từ sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, sự tự tin và tâm lý thoải mái trong môn thi đầu tiên đã tạo động lực, giúp em và các bạn vững vàng bước vào bài thi trắc nghiệm môn Toán cùng các môn tự chọn”.

Các thí sinh nhận định đề thi các môn có sự phân hóa cao.

Đối với môn Toán và các môn tự chọn, giáo viên và thí sinh đều đánh giá, đề thi năm nay có cấu trúc ổn định và độ phân hóa cao, giúp phản ánh đúng thực chất năng lực của từng học sinh. Đáng chú ý, các câu hỏi vận dụng đã tăng cường yếu tố thực tiễn một cách rõ rệt. Để đạt được điểm số tối ưu, học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức nền tảng mà phải có tư duy nhạy bén cùng khả năng áp dụng linh hoạt trong quá trình làm bài. Cấu trúc đề thi và sự phân bổ kiến thức này hoàn toàn phù hợp với tính chất của một kỳ thi "hai trong một" (vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng), đồng thời bám sát mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

﻿ Hình ảnh phụ huynh đồng hành cùng con trong kỳ thi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Cùng với nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của thầy cô trong quá trình tích luỹ kiến thức, hành trình vượt vũ môn của các thí sinh còn được tiếp sức bởi hậu phương vô cùng vững chắc. Phía ngoài cổng trường thi là hình bóng những phụ huynh đội mưa, đội nắng, thấp thỏm dõi theo con mình đã vẽ nên một bức tranh xúc động.

Chị Lê Thị Thanh – phụ huynh có con dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: "Dù áp lực và căng thẳng không kém gì các con, nhưng ngay khi bước đến cổng trường, mọi lo âu trong tôi đều được giải tỏa. Chứng kiến các chiến sĩ công an cùng các lực lượng tình nguyện kiên trì bám điểm thi, dù nắng hay mưa luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ, tiếp sức cho thí sinh, những người làm cha làm mẹ như tôi cảm thấy ấm lòng".

Giữ vững kỷ cương, đảm bảo an toàn

Mỗi mùa thi đi qua là một cuộc sát hạch lớn không chỉ đối với học sinh mà còn đối với năng lực tổ chức của địa phương. Đặc biệt, năm 2026, khi Hà Tĩnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm của các cấp sở, ngành và địa phương lại càng được nâng lên.

Các thí sinh rời trường thi sau khi kết thúc bài thi các môn tự chọn vào sáng 12/6.

Bám sát tinh thần chỉ đạo sát sao của cấp trên về một kỳ thi "an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và đúng quy chế", cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Với gần 3.000 nhân lực gồm các lực lượng: cán bộ, giáo viên coi thi, thanh tra, công an, y tế, bảo vệ và nhân viên phục vụ…, Hà Tĩnh đã thiết lập một "bộ máy" vận hành nhịp nhàng, siết chặt kỷ cương ở mọi khâu.

Đặc biệt, các khâu then chốt mang tính bảo mật cao như vận chuyển, bảo quản và sao in đề thi, bài thi đều được lên phương án giám sát đa tầng bởi lực lượng an ninh, bảo đảm tuyệt đối bí mật. Quy trình rà quét thiết bị điện tử để ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Các lực lượng công an, điện lực, đoàn thanh niên... góp sức tạo nên một kỳ thi an toàn, thuận lợi.

Suốt những ngày diễn ra kỳ thi, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại 35 điểm thi luôn được duy trì ở mức cao. Lực lượng công an chủ động tổ chức phân luồng từ sớm, không để xảy ra ùn tắc hay tai nạn làm ảnh hưởng đến thời gian đến trường của thí sinh. Ngành y tế bố trí đầy đủ nhân lực cùng cơ số thuốc cần thiết, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về sinh khỏe; ngành điện đã chủ động các phương án cấp điện ổn định… Phía trong điểm thi, các cán bộ và giám thị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy chế.

Đánh giá tổng thể về công tác tổ chức, ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh khẳng định: “Với sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng, công tác tổ chức kỳ thi ở Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, kỷ luật phòng thi được giữ vững tuyệt đối. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.

﻿ Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh đã thành công trọn vẹn. Trọn vẹn từ niềm tin yêu, kỳ vọng của các bậc cha mẹ, từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng chức năng và từ bản lĩnh kiên cường, tư duy đổi mới của các sĩ tử đất Hồng Lam.

Vượt qua những giờ phút áp lực và căng thẳng, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã hoàn thành kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn của tuổi học trò. Sẽ có những niềm vui, nỗi buồn và cả sự hối tiếc, nhưng trên tất cả, các em đã chiến thắng chính mình, trưởng thành hơn sau những tháng ngày miệt mài đèn sách. Cổng trường thi khép lại cũng là lúc, những hành trình mới đã được bắt đầu với các em.