Thí sinh Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/6), thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi thứ 2 - ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Vào lúc 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi tự chọn thứ nhất và 8 giờ 40 phút sẽ bắt đầu làm bài thi tự chọn thứ hai trong số các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.
Trong ngày thi thứ hai, công tác bảo đảm an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi tiếp tục được siết chặt. Các lực lượng tình nguyện tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh và giải tỏa những lo lắng cho phụ huynh.
Sự chuẩn bị chu đáo của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và sự chung tay của các lực lượng kỳ vọng sẽ giúp gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh vững tâm lý, hoàn thành xuất sắc các bài thi, qua đó khép lại một mùa thi an toàn, trọn vẹn.
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