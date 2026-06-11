Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Ở các điểm thi, màu áo xanh tình nguyện luôn có mặt tại cổng trường, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; phối hợp với lực lượng chức năng quét an ninh để phát hiện các thiết bị điện tử trái quy định, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức các hoạt động như cấp phát nước uống, trông giữ đồ miễn phí cho thí sinh.
Những lời động viên cùng nụ cười thân thiện của các tình nguyện viên đã tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần cho các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.
Bên ngoài trường thi, các cán bộ công an tập trung phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc.
Mỗi lực lượng tham gia đều thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sự hỗ trợ đồng bộ tại các điểm thi.
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