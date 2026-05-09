Công tác giáo dục hướng nghiệp ở Hà Tĩnh sẽ được triển khai phù hợp từng cấp học

​UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, công tác giáo dục hướng nghiệp sẽ được triển khai phù hợp với từng cấp học. Trong đó, cấp tiểu học hình thành nhận thức ban đầu về nghề nghiệp thông qua các hoạt động trải nghiệm; cấp THCS và THPT chú trọng nâng cao chất lượng hướng nghiệp gắn với định hướng phân luồng sau tốt nghiệp.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau THPT đạt 50%; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%. Cùng đó, tỉnh triển khai đồng bộ các hoạt động giáo dục hướng nghiệp thông qua trải nghiệm, phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi; góp phần hình thành nhận thức ban đầu về nghề nghiệp, phát triển phẩm chất, năng lực và khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh tiểu học.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu: 100% trường THCS, THPT xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng trong kế hoạch giáo dục của nhà trường; có nội dung hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp, phân luồng, trong đó có giáo viên được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này đạt tối thiểu 90%.

Kế hoạch cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tư vấn, hướng nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thị trường lao động; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa gắn với chính sách hỗ trợ học sinh học nghề; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đối với công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng; tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tăng cường tư vấn, trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.