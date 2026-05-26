Hơn 400 thí sinh hoàn thành bài thi chuyên Toán và Ngữ văn

Nhiều thí sinh bày tỏ niềm vui khi hoàn thành bài thi trong sáng 26/5.

Trong số hơn 400 thí sinh tham gia Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh, có 244 em đăng ký thi vào 2 lớp chuyên Toán (tỷ lệ chọi 1/3,48); 174 em đăng ký thi môn Ngữ văn (tỷ lệ chọi 1/4,97). Đây là những môn có tỷ lệ chọi cao, vì thế thí sinh không tránh khỏi áp lực, căng thẳng.

Ở môn Toán, theo đánh giá chung của thí sinh và giáo viên, đây là đề thi hay, vừa giữ được tính hàn lâm của môn Toán chuyên qua phần tự luận, vừa tiếp tục xu thế đổi mới của năm trước với phần trắc nghiệm giúp kiểm tra phổ kiến thức rộng của học sinh.

Đề có tính phân loại tuyệt đối, nhất là ở các câu cuối: câu 15 hình học, câu 16 bất đẳng thức và câu 17 toán tổ hợp. Với đề thi này, thí sinh sẽ rất khó có điểm tuyệt đối vì những câu hỏi phân hoá đòi hỏi tư duy toán học cực kỳ nhạy bén.

Các thí sinh nhận định đề thi hai môn chuyên đầu tiên sở hữu độ phân hoá cao.

Đề thi môn Ngữ văn năm nay ghi nhận những đánh giá cao về chiều sâu tư duy. Nhiều giáo viên và thí sinh đồng tình nhận định, đề thi sở hữu độ phân hóa cao để sàng lọc, lựa chọn những học sinh xuất sắc có tố chất văn chương. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội xoay quanh chủ đề: ý nghĩa của hành trình khám phá thế giới đối với việc khám phá bản thân, được đánh giá là một vấn đề hay, vừa chạm đúng tâm lý lứa tuổi, vừa có sức khơi gợi để sĩ tử tự do bày tỏ quan điểm và tư duy biện luận sắc bén của mình.

Qua vấn đề này, mỗi sĩ tử không chỉ có cơ hội bày tỏ khát vọng vươn tới những chân trời mới để mở rộng tầm nhìn, tích lũy vốn sống, mà hơn hết, đây còn là tấm gương phản chiếu, giúp các em nhìn sâu vào nội tâm, phát hiện và đánh thức những tài năng, giá trị tiềm ẩn trong bản thân mình.

Các thí sinh thảo luận về đề thi môn Toán sau khi kết thúc giờ làm bài.

Kết thúc buổi thi thứ nhất với 2 môn Toán và Ngữ văn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi được siết chặt, không có sự cố nào xảy ra. Công tác vận chuyển, bảo quản đề thi đúng quy định, an toàn và bảo mật tuyệt đối, không có thí sinh vi phạm quy chế.

Hoạt động hỗ trợ, tiếp sức của đội thanh niên tình nguyện được duy trì hiệu quả, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, giảm áp lực cho thí sinh trong suốt thời gian thi. Sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ thi, việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường thi đã tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong quá trình làm bài.