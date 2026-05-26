Gần 1.500 thí sinh so tài giành "vé" vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay chứng kiến “sức nóng” rõ rệt khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biến (tăng hơn 500 em so với năm học trước).

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường vẫn giữ nguyên 455 suất, chia đều cho 13 lớp gồm: Toán 2 lớp; Tiếng Anh 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, mỗi môn 1 lớp. Sĩ số mỗi lớp không quá 35 em.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 25/5.

Trong tổng số gần 1.500 thí sinh dự thi, có nhiều em thi 2 môn chuyên nên tổng số lượt đăng ký tăng.

Cụ thể: Toán 244 lượt thí sinh đăng ký dự thi; Vật lý 131; Hóa học 141; Sinh học 138; Ngữ văn 174; Tiếng Anh 436; Tin học 106; Lịch sử 84; Địa lý 65.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng, khiến cuộc so tài kiến thức vào trường chuyên sẽ áp lực hơn, tỷ lệ chọi ở một số môn tương đối cao như: Ngữ văn 1/4,97; Hóa học 1/4,02; Sinh học 1/3,94; Vật lý 1/3,74; Toán 1/3,48; Tin học 1/3,02…

Thí sinh háo hức bước vào trường thi

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sĩ tử trong ngày thi này, các hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Đội ngũ cán bộ coi thi, nhân viên làm nhiệm vụ được tập huấn bài bản, công tác an ninh trật tự, an toàn trường thi tiếp tục được siết chặt. Phía ngoài phòng thi, lực lượng tình nguyện tích cực triển khai nhiều hoạt động tiếp sức, vừa hỗ trợ kịp thời cho thí sinh, vừa góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho phụ huynh giữa thời tiết nắng nóng.