Gần 1.500 thí sinh so tài giành "vé" vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Nhóm P.V
(Baohatinh.vn) - Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.

Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay chứng kiến “sức nóng” rõ rệt khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biến (tăng hơn 500 em so với năm học trước).

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường vẫn giữ nguyên 455 suất, chia đều cho 13 lớp gồm: Toán 2 lớp; Tiếng Anh 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, mỗi môn 1 lớp. Sĩ số mỗi lớp không quá 35 em.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 25/5.

Trong tổng số gần 1.500 thí sinh dự thi, có nhiều em thi 2 môn chuyên nên tổng số lượt đăng ký tăng.

Cụ thể: Toán 244 lượt thí sinh đăng ký dự thi; Vật lý 131; Hóa học 141; Sinh học 138; Ngữ văn 174; Tiếng Anh 436; Tin học 106; Lịch sử 84; Địa lý 65.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng, khiến cuộc so tài kiến thức vào trường chuyên sẽ áp lực hơn, tỷ lệ chọi ở một số môn tương đối cao như: Ngữ văn 1/4,97; Hóa học 1/4,02; Sinh học 1/3,94; Vật lý 1/3,74; Toán 1/3,48; Tin học 1/3,02…

Thí sinh háo hức bước vào trường thi

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sĩ tử trong ngày thi này, các hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Đội ngũ cán bộ coi thi, nhân viên làm nhiệm vụ được tập huấn bài bản, công tác an ninh trật tự, an toàn trường thi tiếp tục được siết chặt. Phía ngoài phòng thi, lực lượng tình nguyện tích cực triển khai nhiều hoạt động tiếp sức, vừa hỗ trợ kịp thời cho thí sinh, vừa góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho phụ huynh giữa thời tiết nắng nóng.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng nay, các thí sinh làm bài thi môn chuyên Toán và Ngữ Văn. Buổi chiều vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý. Thời gian làm bài mỗi môn 150 phút.

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.
Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
