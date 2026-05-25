Hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Baohatinh.vn) - Trong tổng số hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, có hơn 19.700 em đăng ký nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập không chuyên, gần 1.500 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Hôm nay (25/5), hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi chính thức bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Đây cũng là ngày thi có tính quyết định đối với những học sinh có nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên.

Có gần 1.500 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tại 39 hội đồng thi, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đã bố trí 901 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Ngành GD&ĐT, các ngành liên quan và địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí hơn 2.800 cán bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng 25/5, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút và sau đó làm bài thi môn tiếng Anh vào lúc 10 giờ, thời gian làm bài 60 phút.

Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh, số lượng thí sinh đăng ký thi tăng gần 4.000 em so với năm trước. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên trên địa bàn toàn tỉnh là 74% số học sinh lớp 9 (tăng 2% so với năm học trước).

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
