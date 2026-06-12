Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT: 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi. Cho đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.

Kỳ thi năm 2025 có 41 em vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 em mang điện thoại vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có sự đăng ký tham gia của trên 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có trên 1,21 triệu thí sinh đến dự thi.

Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11/6 và 12/6. Đề thi được thí sinh đánh giá là vừa sức, có độ phân hóa cao./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/thi-tot-nghiep-thpt-69-thi-sinh-mang-dien-thoai-di-dong-vao-phong-thi-post1116193.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Thi tốt nghiệp THPT #Thi THPT

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!