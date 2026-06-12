Thi tốt nghiệp THPT: 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi

Cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi, chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.
Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 69 em mang điện thoại, 5 em mang tài liệu vào phòng thi. Cho đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận trường hợp gian lận công nghệ cao.
Kỳ thi năm 2025 có 41 em vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 em mang điện thoại vào phòng thi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có sự đăng ký tham gia của trên 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có trên 1,21 triệu thí sinh đến dự thi.
Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11/6 và 12/6. Đề thi được thí sinh đánh giá là vừa sức, có độ phân hóa cao./.
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