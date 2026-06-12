Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Khép lại một hành trình nhiều cảm xúc

(Baohatinh.vn) - Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.
Điểm mới của kỳ thi năm này là các lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Dù thời tiết có thời điểm chưa thật thuận lợi nhưng niềm vui cùng sự quyết tâm vẫn hiện rõ trên gương mặt các thí sinh.
Những chiếc ô, những chai nước mát được trao vội, những lời hướng dẫn tận tình đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một mùa thi đầy trách nhiệm và sẻ chia.
Ánh mắt chờ đợi chất chứa biết bao nỗi lo và cả niềm tin, kỳ vọng.
Dẫu kết quả thế nào, bố mẹ luôn tự hào về con vì con đã cố gắng hết sức mình.
Vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tất cả nỗ lực là dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi 18.
Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.
Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 35 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
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