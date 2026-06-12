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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Khép lại một hành trình nhiều cảm xúc

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(Baohatinh.vn) - Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng thí sinh, phụ huynh và những người đồng hành cùng mùa thi.
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Ngay từ buổi thi đầu tiên, các thí sinh có mặt tại điểm thi với tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp bởi đây là kỳ thi quan trọng nhất của những năm tháng học trò.
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Điểm mới của kỳ thi năm này là các lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Những cái bắt tay động viên của thầy cô, những lời dặn dò vội vàng của cha mẹ trước cổng trường trở thành nguồn động lực giúp các em vững vàng bước vào kỳ thi.
Những cái bắt tay động viên của thầy cô, những lời dặn dò vội vàng của cha mẹ trước cổng trường trở thành nguồn động lực giúp các em vững vàng bước vào kỳ thi.
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Dù thời tiết có thời điểm chưa thật thuận lợi nhưng niềm vui cùng sự quyết tâm vẫn hiện rõ trên gương mặt các thí sinh.
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Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và các đơn vị luôn túc trực hỗ trợ, sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.
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Những chiếc ô, những chai nước mát được trao vội, những lời hướng dẫn tận tình đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một mùa thi đầy trách nhiệm và sẻ chia.
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Nếu như bên trong phòng thi là sự tập trung cao độ của các thí sinh sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện để chinh phục bài thi thì ngoài cổng trường, phụ huynh lặng lẽ dõi theo con từng bước.
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Ánh mắt chờ đợi chất chứa biết bao nỗi lo và cả niềm tin, kỳ vọng.
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Dù nắng hay mưa, nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi suốt nhiều giờ đồng hồ trước cổng trường.
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Dẫu kết quả thế nào, bố mẹ luôn tự hào về con vì con đã cố gắng hết sức mình.
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Các môn thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm thi.
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Môn thi cuối cùng khép lại trong niềm vui của nhiều thí sinh. Những cái ôm, những tràng cười giòn tan xuất hiện ngay trước cổng trường.
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Bên cạnh những gương mặt rạng rỡ vẫn có những ánh mắt tiếc nuối vì bài thi chưa như mong đợi.
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Vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tất cả nỗ lực là dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi 18.
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Cánh cổng trường thi khép lại, một hành trình học trò cũng dần khép lại. Phía trước các em là những ngã rẽ mới, những ước mơ mới và một tương lai đang chờ được viết tiếp.

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Tags:

#Kỳ thi tốt nghiệp #THPT 2026 #học sinh #phụ huynh #an ninh thi #hành trình học trò

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