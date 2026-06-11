Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026: Nghiêm túc, đúng quy chế

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thành Sen hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Cuối chiều 11/6, môn thi Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã kết thúc. Theo quan sát, tại một số điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, các thí sinh, phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Đề thi môn Toán năm nay có cấu trúc tương tự năm 2025 với 24 mã đề. Mỗi mã đề có 22 câu, trong đó các câu trắc nghiệm với ba dạng thức: chọn phương án đúng (A, B, C, D), đúng/sai và trả lời ngắn. Đáng chú ý, cách tính điểm ở dạng câu hỏi đúng/sai: mỗi câu gồm 4 ý nhỏ, nếu thí sinh chọn đúng 1 ý sẽ được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm và chỉ khi làm đúng cả 4 ý mới được trọn 1 điểm.

Các thí sinh thảo luận sau khi hoàn thành bài thi.

Theo nhận xét của các thí sinh và giáo viên, đề Toán năm nay bám sát định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực thay vì kỹ năng tính toán thuần túy. Phần lớn câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu; học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt 6 - 7 điểm. Các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao tập trung ở phần cuối đề với nhiều bài toán thực tiễn về xác suất, tối ưu hóa và hình học, đòi hỏi thí sinh có tư duy tốt, biết kết nối kiến thức và xử lý tình huống.

Đề có độ phân hóa hợp lý, vừa phục vụ xét tốt nghiệp vừa tạo cơ sở cho các trường đại học tuyển sinh. Dự đoán phổ điểm năm nay tập trung trong khoảng 6 - 7,5 điểm. Tuy nhiên, số bài thi đạt điểm tối đa được dự báo không nhiều do các câu hỏi phân hóa cuối đề có độ khó khá cao.

Sĩ tử Hà Tĩnh phấn khởi sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Trước đó, sáng cùng ngày, các thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn với đề sáng tạo và đổi mới theo đúng tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đề mở, mang tính thời sự và có độ phân hoá khá cao. Dù vậy, các thí sinh đã được trang bị kiến thức kỹ nên phổ điểm dự kiến từ 6,5 - 7,5 điểm.

Trong ngày thi đầu tiên, dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các thí sinh cùng đội ngũ cán bộ coi thi tại Hà Tĩnh vẫn thực hiện nghiêm túc nội quy và quy chế trường thi. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tình hình an ninh, trật tự cả bên trong và bên ngoài 35 điểm thi luôn được kiểm soát chặt chẽ, giữ vững không gian yên tĩnh và an toàn tuyệt đối cho các sĩ tử làm bài.

Báo cáo nhanh từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Toán đã khép lại thành công trọn vẹn. Toàn tỉnh không ghi nhận bất kỳ sự cố đáng tiếc nào, đồng thời không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, công tác vận chuyển, bảo quản và sao in đề thi đều được thực hiện dưới sự bảo mật nghiêm ngặt. Tại các điểm thi, chỉ ghi nhận một số thí sinh vắng mặt không lý do.