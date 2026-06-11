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Cận cảnh quy trình rà quét thiết bị điện tử, bảo đảm kỳ thi công bằng, nghiêm túc

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(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hội đồng thi Sở GD&amp;ĐT Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi.
Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi.
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Để ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao, các điểm thi đã trang bị thiết bị dò kim loại cầm tay.
Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng có 895 thí sinh được rà soát kỹ lưỡng.
Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng có 895 thí sinh được rà soát kỹ lưỡng.
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Việc trang bị máy quét an ninh cầm tay để phát hiện điện thoại, thiết bị điện tử là điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 so với các năm trước.
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Cùng với Công an tỉnh, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn chuyên sâu cho toàn bộ cán bộ coi thi về kỹ năng nhận diện, sử dụng các thiết bị tầm soát hiện đại. Đồng thời, sở cũng lưu ý cán bộ phụ trách các điểm thi về một số thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để gian lận, như camera siêu nhỏ gắn trên khuy áo, mắt kính; thiết bị ghi âm, truyền tin được giấu trên người thí sinh.
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Điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 632 thí sinh. Lực lượng chức năng sử dụng máy quét an ninh cầm tay để phát hiện các thiết bị điện tử trái quy định, góp phần phòng ngừa gian lận thi cử.
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Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tạo không khí thoải mái, tránh gây tâm lý lo lắng cho thí sinh
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Các bước kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, nhanh gọn, bảo đảm đúng quy trình.
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Các lực lượng đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

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