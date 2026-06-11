Cận cảnh quy trình rà quét thiết bị điện tử, bảo đảm kỳ thi công bằng, nghiêm túc

Hà Tĩnh thiết lập "lá chắn" phòng, chống gian lận trong kỳ thi THPT 08/06/2026 05:44 Trước yêu cầu siết chặt phòng chống gian lận, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, công bằng, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị.

Nam sinh Hà Tĩnh nhận bằng khen tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 06/06/2026 15:50 Đội tuyển Việt Nam được trao 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và 3 bằng khen trong Cuộc thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) là 1 trong 3 thí sinh nhận bằng khen.

Thủ khoa chuyên Lý ở Hà Tĩnh: "Em luôn hướng đến vị trí số 1" 06/06/2026 11:33 Với tinh thần không ngừng nỗ lực và chinh phục những mục tiêu cao hơn, em Trần Việt Hưng (phường Thành Sen) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường? 06/06/2026 09:29 Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?

Ngôi trường có 2 thủ khoa đầu vào THPT Chuyên Hà Tĩnh 06/06/2026 08:00 Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh, với Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen) là dấu mốc khó quên khi lần đầu tiên, trong lịch sử nhà trường có 2 thủ khoa đầu vào lớp chuyên.

Hè cho con trẻ-đi để lớn, trải nghiệm để trưởng thành 06/06/2026 05:10 Thay vì chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đang chọn cho con những hành trình về nguồn, khám phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 05/06/2026 19:03 Chiều 5/6, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 05/06/2026 17:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, tuyệt đối không chủ quan, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 05/06/2026 16:32 Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dự kiến trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Thủ khoa lớp chuyên Địa và hành trình "vẽ bản đồ" cho chính mình 05/06/2026 13:41 Với tổng điểm 52,5, trong đó điểm môn chuyên là 8,5, Nguyễn Diệp Ngân (phường Thành Sen) đã trở thành thí sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp Địa lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Đoàn Đình Anh tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh 05/06/2026 12:25 Đại hội đã bầu BCH Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 người. Ông Đoàn Đình Anh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Điểm thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 2026: Link tra cứu nhanh, chính xác 04/06/2026 15:55 Điểm thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chính thức công bố từ 16h chiều nay (4/6).

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh 04/06/2026 15:01 Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.

Đại học Hà Tĩnh-những ý tưởng trẻ vì cuộc sống 04/06/2026 12:15 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI, năm học 2025 – 2026 do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026-Hà Tĩnh sẵn sàng đón gần 18.600 thí sinh 04/06/2026 09:36 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm này, các điểm thi đang hoàn thiện những điều kiện liên quan để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Dạy trẻ quản lý tài chính: Kỹ năng cần thiết cho tương lai 03/06/2026 16:37 Từ những khoản tiền tiêu vặt đến thu nhập đầu tiên khi làm thêm, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đang được trang bị kỹ năng quản lý tài chính để tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai.

Giá sách giáo khoa khoảng 155.000-300.000 đồng mỗi bộ 03/06/2026 14:58 Giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 từ khoảng 155.000 đến 300.000 đồng, giảm 33.000-50.000 đồng so với năm ngoái.

"Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" trên các công trình trường học vùng biên 03/06/2026 14:00 Trên các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của Hà Tĩnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

4 đại học Việt Nam tăng hạng trong top 10% thế giới 03/06/2026 08:03 6 trường của Việt Nam lọt vào 10% đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của CWUR, trong đó 4 trường tăng hạng.

Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh 02/06/2026 14:29 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 02/06/2026 13:33 Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12 01/06/2026 09:15 Giai đoạn cuối cùng của đợt ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thầy cô giáo ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, đồng hành với học sinh lớp 12 bằng nhiều giải pháp.

Giảm trẻ nhẹ cân, thấp còi: Câu chuyện từ Trường Mầm non 1 30/05/2026 06:40 Từ những giải pháp đồng bộ trong chăm sóc, dinh dưỡng Trường Mầm non 1, phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến tích cực trong giảm trẻ nhẹ cân, thấp còi.

Phường Thành Sen tuyên dương 280 học sinh giỏi các cấp 29/05/2026 17:27 Phường Thành Sen tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi 2025–2026 và ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài nhằm thúc đẩy phong trào học tập và phát triển nguồn nhân lực.

Lễ trưởng thành tuổi 18: Tri ân và lưu luyến 28/05/2026 17:24 Cùng với việc miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh khối 12 ở Hà Tĩnh đang có các hoạt động chia tay mái trường với nhiều cảm xúc đan xen.

Để mùa hè không trở thành “học kỳ thứ 3” 27/05/2026 15:24 Cùng với nhu cầu tạo mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh trăn trở chọn cho con các lớp học kỹ năng để kỳ nghỉ hè không trở thành “học kỳ thứ 3".

[Infographic] Những lưu ý quan trọng sau ngày thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh 27/05/2026 09:00 Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh - Đón chờ hành trình mới! 26/05/2026 18:02 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh đã khép lại trong niềm vui, sự nhẹ nhõm của thí sinh, phụ huynh và sự đồng thuận cao của dư luận về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.