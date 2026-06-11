Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đúng 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Tại 35 điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ; điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi. Đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ; giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm thi; tăng cường phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh cũng đã được trang bị các máy quét an ninh cầm tay nhằm kiểm soát chặt chẽ thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã phân công các đội tình nguyện tổ chức tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc

Trước đó, ngành giáo dục cũng chỉ đạo các trường học tổ chức tốt việc dạy học, ôn tập kiến thức, chuẩn bị kỹ năng, tâm lý cho học sinh, hướng dẫn các em đăng ký dự thi, tổ chức phổ biến quy chế thi cho học sinh; tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình.