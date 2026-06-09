Động viên thí sinh hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baohatinh.vn) - Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa được trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cùng với không khí ôn tập khẩn trương của các sĩ tử, màu áo xanh thanh niên đã có mặt tại nhiều địa phương để thăm hỏi, sẻ chia và đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với 40 suất quà do Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị đồng hành trao tặng, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để trao thêm 60 suất học bổng, phần quà cho học sinh khó khăn. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ tổng 100 suất quà với kinh phí gần 100 triệu đồng.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.