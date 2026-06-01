Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Sĩ Hoàng - Anh Thuỳ
(Baohatinh.vn) - Những hoạt động thiết thực được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 mang đến niềm vui, sự quan tâm cho trẻ em và góp phần tạo môi trường để các em phát triển toàn diện.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về thiếu nhi trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Thượng Đức phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã tổ chức chương trình vui chơi, giao lưu và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã.
Những chương trình vui chơi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em không chỉ mang đến cho các em một mùa hè đầy niềm vui mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Các cấp bộ đoàn, đội trên toàn tỉnh đã triển khai gần 200 hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Nhiều chương trình như “Lễ vào hè”, “Vui Tết thiếu nhi 1/6”, sinh hoạt hè, giao lưu văn nghệ… được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em được vui chơi, giao lưu sau 1 năm học mà còn tạo môi trường để rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Kim Hoa tổ chức trao tặng "góc học tập cho em" dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 1/6.
Cùng với các hoạt động vui chơi, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em cũng được các cơ sở đoàn, đội chú trọng triển khai. Nhiều buổi sinh hoạt hè với nội dung tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân trong dịp nghỉ hè. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Việt Xuyên phối hợp cùng Liên đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng mở lớp dạy bơi hè.
Bên cạnh đó, các địa phương đã ra mắt nhiều mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt hè tại khu dân cư, tạo điều kiện để thiếu nhi có thêm không gian học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Các mô hình này góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong việc đồng hành cùng trẻ em, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, an toàn trong cộng đồng. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Lộc Hà tổ chức các trò chơi cho thiếu nhi nhân dịp 1/6.
Đặc biệt, công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Dịp này, các cấp bộ Đoàn, Đội đã trao tặng hơn 800 suất quà, học bổng, xe đạp và mô hình “Góc học tập cho em” cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn lực huy động thực hiện các hoạt động đạt gần 300 triệu đồng.
Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội đối với trẻ em, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và hạnh phúc để trẻ em được phát triển toàn diện.

#Hoạt động dành cho thiếu nhi #Trao quà thiếu nhi #Thiếu niên nhi đồng Hà Tĩnh #Công tác Đội và phong trào thiếu nhi #Trao quà Quốc tế Thiếu nhi #Ngày quốc tế thiếu nhi #Tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

