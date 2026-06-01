Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

(Baohatinh.vn) - Những hoạt động thiết thực được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 mang đến niềm vui, sự quan tâm cho trẻ em và góp phần tạo môi trường để các em phát triển toàn diện.
Những chương trình vui chơi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em không chỉ mang đến cho các em một mùa hè đầy niềm vui mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Các cấp bộ đoàn, đội trên toàn tỉnh đã triển khai gần 200 hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Nhiều chương trình như “Lễ vào hè”, “Vui Tết thiếu nhi 1/6”, sinh hoạt hè, giao lưu văn nghệ… được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em được vui chơi, giao lưu sau 1 năm học mà còn tạo môi trường để rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Kim Hoa tổ chức trao tặng "góc học tập cho em" dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 1/6.
Đặc biệt, công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Dịp này, các cấp bộ Đoàn, Đội đã trao tặng hơn 800 suất quà, học bổng, xe đạp và mô hình “Góc học tập cho em” cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn lực huy động thực hiện các hoạt động đạt gần 300 triệu đồng.
Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội đối với trẻ em, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
