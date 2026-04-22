Dấu ấn tuổi trẻ từ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sĩ Hoàng - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy tinh thần cống hiến.

Ảnh Phan Cúc

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã khép lại, những gì đọng lại không chỉ là quy mô tổ chức hay số lượng người tham gia, mà chính là dấu ấn rõ nét về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục truyền thống.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là chuỗi hoạt động “Hành trình địa chỉ đỏ” được tổ chức đồng loạt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các đoàn xã, phường phối hợp với nhà trường, đơn vị tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu tại các khu di tích gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chi đoàn Công an xã Đồng Tiến tổ chức dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư; sinh hoạt chuyên đề và tham gia thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hà Huy Tập.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, những hành trình này còn trở thành “lớp học lịch sử”, nơi thế hệ trẻ được trực tiếp cảm nhận, kết nối với quá khứ. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng và lý tưởng cống hiến được bồi đắp một cách tự nhiên, sâu sắc.

Trong khối trường học, 100% chi đoàn, chi đội đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Điều đáng ghi nhận là nội dung và hình thức triển khai đã có nhiều đổi mới như sân khấu hóa lịch sử, thi tìm hiểu, kể chuyện, diễn đàn học sinh…

Những cách làm sáng tạo này đã biến những bài học lịch sử vốn khô khan trở nên sinh động, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Không khí sinh hoạt sôi nổi không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với truyền thống quê hương.

Ảnh Phan Cúc

Ở cấp tỉnh, diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” đã trở thành không gian trao đổi, định hướng lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Tại đây, các đại biểu, khách mời đã chia sẻ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng và tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập, từ đó gợi mở con đường phấn đấu cho thế hệ trẻ hôm nay.

Song song với các hoạt động trực tiếp, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu phát động, Hà Tĩnh đã vươn lên dẫn đầu toàn quốc về số lượng thí sinh và lượt tham gia, và tiếp tục duy trì vị trí này.

Bên cạnh các chương trình trọng điểm, nhiều hoạt động thiết thực cũng được triển khai đồng bộ như ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng công trình thanh niên, tổ chức văn hóa – văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà… Những phần việc cụ thể này đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng đời sống cộng đồng.

Các hoạt động đã thực sự góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lý tưởng và tinh thần cống hiến, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, định hướng và phát huy sức trẻ.​

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần gũi, thiết thực, gắn với nhu cầu và đặc điểm của thanh niên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tạo thêm nhiều không gian để đoàn viên phát huy sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương. Tổ chức Đoàn sẽ chú trọng xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

