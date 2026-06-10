Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền

Quỳnh Sơn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phòng ngừa di cư trái phép cho người dân Hà Tĩnh sang Úc bằng tàu thuyền góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa di cư trái phép và bảo vệ quyền lợi và chủ quyền biên giới quốc gia.

Tối 10/6, tại thôn Bình Hà, xã Đức Thịnh, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức Di cư Quốc tế và Hội LHPN xã Đức Thịnh tổ chức sự kiện truyền thông về phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền cho người dân địa phương.

bqbht_br_toan-1.jpg
bqbht_br_toan-2.jpg
Các đại biểu và người dân tham dự buổi truyền thông.

Tại buổi truyền thông, người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh đã được Ban tổ chức phát tờ rơi, xem phim phóng sự và các tiết mục văn nghệ về thực trạng và hệ lụy của tình trạng di cư trái phép tại một số địa phương trong nước. Bên cạnh đó, thông qua hình thức giao lưu và trả lời câu hỏi về các vấn đề liên quan đến di cư trái phép, chương trình đã cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về các quy định của Chính phủ Úc trong bảo vệ chủ quyền biên giới.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_4.jpg
Thông qua hình thức sân khấu hoá, đã truyền tải thông điệp "Nếu di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền, bạn sẽ buộc phải quay trở về ngay trên biển".

Hiện, Chính phủ Úc chưa ký kết chương trình hợp tác xuất khẩu lao động với Việt Nam. Theo đó, mọi tàu thuyền đưa người di cư trái phép tìm cách xâm nhập hải phận Úc sẽ bị lực lượng quân đội phát hiện, ngăn chặn và trục xuất khỏi hải phận Úc.

bqbht_br_4-652.jpg
bqbht_br_dt-2.jpg
Nhiều người dân xã Đức Thịnh đặt câu hỏi liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ khi đi lao động nước ngoài nói chung và tại Úc nói riêng.
bqbht_br_77.jpg
Bà Đỗ Thanh Mai, Phụ trách dự án, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề đi lao động tại Úc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Dự án “Truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng đường biển”, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về di cư an toàn, phòng ngừa di cư trái phép và nạn mua bán người có thể xảy ra. Hoạt động này được thực hiện tại Hà Tĩnh từ năm 2014 đến nay và đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động tổ chức di cư trái phép.

Tin liên quan

Tags:

#di cư trái phép #Úc #Hà Tĩnh #phòng ngừa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!