Tối 10/6, tại thôn Bình Hà, xã Đức Thịnh, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức Di cư Quốc tế và Hội LHPN xã Đức Thịnh tổ chức sự kiện truyền thông về phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền cho người dân địa phương.

Các đại biểu và người dân tham dự buổi truyền thông.

Tại buổi truyền thông, người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh đã được Ban tổ chức phát tờ rơi, xem phim phóng sự và các tiết mục văn nghệ về thực trạng và hệ lụy của tình trạng di cư trái phép tại một số địa phương trong nước. Bên cạnh đó, thông qua hình thức giao lưu và trả lời câu hỏi về các vấn đề liên quan đến di cư trái phép, chương trình đã cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về các quy định của Chính phủ Úc trong bảo vệ chủ quyền biên giới.

Thông qua hình thức sân khấu hoá, đã truyền tải thông điệp "Nếu di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền, bạn sẽ buộc phải quay trở về ngay trên biển".

Hiện, Chính phủ Úc chưa ký kết chương trình hợp tác xuất khẩu lao động với Việt Nam. Theo đó, mọi tàu thuyền đưa người di cư trái phép tìm cách xâm nhập hải phận Úc sẽ bị lực lượng quân đội phát hiện, ngăn chặn và trục xuất khỏi hải phận Úc.

Nhiều người dân xã Đức Thịnh đặt câu hỏi liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ khi đi lao động nước ngoài nói chung và tại Úc nói riêng.

Bà Đỗ Thanh Mai, Phụ trách dự án, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề đi lao động tại Úc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Dự án “Truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng đường biển”, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về di cư an toàn, phòng ngừa di cư trái phép và nạn mua bán người có thể xảy ra. Hoạt động này được thực hiện tại Hà Tĩnh từ năm 2014 đến nay và đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động tổ chức di cư trái phép.