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Hơn 150 bữa cơm tri ân - Gửi trọn nghĩa tình của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Hơn 150 bữa cơm tri ân do tuổi trẻ Hà Tĩnh chuẩn bị đã mang đến những phút giây sum vầy bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công trong những ngày tháng Bảy lịch sử.

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Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Trong đó, chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ" tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng và "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã để lại nhiều cảm xúc.
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Hơn 150 bữa cơm được tổ chức đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh không chỉ mang đến sự sẻ chia, ấm áp mà còn góp phần bồi đắp lòng biết ơn trong thế hệ trẻ.
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Đoàn viên, thanh niên cùng các gia đình chuẩn bị một bữa cơm trọn vẹn. Từ việc đi chợ, lựa chọn thực phẩm, nấu nướng đến dọn dẹp, mỗi công việc đều được thực hiện bằng sự tận tâm và tình cảm như những người con, người cháu trong gia đình.
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Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên những bữa cơm nghĩa tình, nơi không chỉ có hương vị của những món ăn quen thuộc mà còn có sự sum họp, sẻ chia và những câu chuyện lắng đọng về một thời khói lửa.
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Tại thôn Đức Lập, xã Đức Thọ, bữa cơm tri ân được tổ chức trong ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (92 tuổi). Mẹ có chồng và hai người con trai là liệt sĩ Trần Quốc Cường và Trần Viết Kiều đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện mẹ sống cùng người con trai út.
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"Hoạt động không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công mà còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ", chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn xã Đức Thọ chia sẻ.
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Cũng trong chuỗi hoạt động, tuổi trẻ xã Kỳ Hoa đã đến thăm và tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu (92 tuổi). Mẹ là vợ của liệt sĩ Mai Quang Tâng và là mẹ của liệt sĩ Mai Văn Thành – người đã viết đơn tình nguyện vào chiến trường Quảng Trị khi mới 17 tuổi rồi anh dũng hy sinh. Hiện mẹ sống một mình, tuổi cao, sức khỏe yếu và được con cháu thay phiên chăm sóc.
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Điểm đặc biệt của chương trình không nằm ở giá trị vật chất của bữa ăn mà ở sự kết nối giữa các thế hệ. Mỗi bữa cơm trở thành không gian để đoàn viên, thanh niên lắng nghe những ký ức chiến tranh, hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
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Từ những câu chuyện được kể bên mâm cơm, lịch sử không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành những ký ức sống động, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm và lòng yêu nước trong mỗi người trẻ.
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Song hành với chương trình bữa cơm tri ân, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên, giúp các gia đình chính sách có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
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Hơn 150 bữa cơm được tổ chức đồng loạt trên khắp các địa phương không chỉ là hoạt động tri ân trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn là thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ.

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Tags:

#Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ #Tặng quà cho thương binh #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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