Để mỗi công nhân đều hiểu luật, biết bảo vệ quyền lợi của mình

Tủ sách pháp luật được Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trang bị từ nhiều năm nay.

Với hơn 5.600 công nhân, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất toàn tỉnh. Bên cạnh việc chăm lo việc làm và các chế độ phúc lợi, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được doanh nghiệp và tổ chức công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Ngoài các buổi tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tại phân xưởng hay qua mạng xã hội, nhóm nội bộ, công đoàn công ty còn duy trì tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động...

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn Formosa Hà Tĩnh cho biết: "Tủ sách pháp luật được cập nhật thường xuyên với nhiều tài liệu mới, mở cửa phục vụ tại văn phòng công đoàn để người lao động có thể chủ động tìm hiểu các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình. Chúng tôi cũng thường xuyên lựa chọn những nội dung thiết thực, dễ áp dụng để giới thiệu, hướng dẫn, giúp công nhân nâng cao hiểu biết pháp luật ngay trong quá trình làm việc".

Tủ sách mở cửa phục vụ thường xuyên, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, tra cứu thông tin khi cần.

Tại Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), công tác phổ biến pháp luật được lồng ghép vào mỗi ca làm việc thông qua hệ thống loa phát thanh và các buổi sinh hoạt công đoàn. Cán bộ công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư người lao động để kịp thời tuyên truyền những quy định mới.

Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh lựa chọn hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống loa phát thanh trong các ca làm việc.

Ông Nguyễn Nam Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh chia sẻ: "Đối với công nhân, cách tuyên truyền hiệu quả nhất là ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm và gắn với những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên lựa chọn những nội dung thiết thực, truyền tải ngay trong giờ làm việc để người lao động dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tế".

Chị Nguyễn Thị Liệu - công nhân công ty cho biết: "Nhờ được công đoàn thường xuyên phổ biến nên chúng tôi nắm bắt được các quy định mới về bảo hiểm, tiền lương, an toàn lao động và biết cách bảo vệ quyền lợi của mình".

Chị Nguyễn Thị Liệu và các đồng nghiệp thường xuyên được cán bộ công đoàn cập nhật thông tin liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua fanpage Công đoàn Hà Tĩnh, các nhóm zalo và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, giúp người lao động tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Từ năm 2025 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 1.200 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 155.000 lượt đoàn viên, người lao động. Nội dung tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2024, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật An toàn, vệ sinh lao động cùng các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn cho công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Việc đưa pháp luật đến gần người lao động bằng nhiều hình thức linh hoạt đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đồng hành, bảo vệ đoàn viên, người lao động.