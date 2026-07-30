LĐLĐ tỉnh và BIDV Hà Tĩnh hợp tác nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động

Chiều 30/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự lễ ký kết.

Theo quy chế, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Tĩnh sẽ phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho công đoàn các cấp và đoàn viên; cung cấp các chương trình ưu đãi tài chính; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, truyền thông và các chương trình phục vụ người lao động.

Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phối hợp thu kinh phí công đoàn qua hệ thống BIDV và thực hiện chuyển trả kinh phí cho các cấp công đoàn trong thời gian không quá 24h kể từ khi nhận được nguồn thu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn. Đồng thời, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ mở tài khoản, bố trí cán bộ chuyên trách, thiết lập đường dây nóng để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đại biểu BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tham dự lễ ký kết.

Đặc biệt, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động như: miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, miễn phí duy trì nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử; triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường tối thiểu 0,5%/năm (theo điều kiện áp dụng) cùng nhiều ưu đãi về bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác.

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã cam kết, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác an sinh xã hội. Hằng năm, trên cơ sở nguồn thu từ dòng tiền duy trì số dư của các cấp công đoàn, BIDV Hà Tĩnh sẽ trích kinh phí từ quỹ phúc lợi để phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trao học bổng cho con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh chính thức ký kết quy chế phối hợp.

Việc ký kết quy chế phối hợp là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và BIDV Hà Tĩnh phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác quản lý tài chính công đoàn, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các chương trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh.